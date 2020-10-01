Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu

Huriye ve Hilmi Derinoğlu çiftinin en küçük kızları Hande Derinoğlu, 2011 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra ailesinden habersiz üniversite sınavına girerek Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim İş bölümünü kazandı. Tokat'a gelerek kaydını yaptıran Derinoğlu, ailesinin hiçbir desteği olmadan kendi imkanlarıyla 2015 yılında resim öğretmeni olarak mezun oldu. 2016 yılında kentte resim atölyesi açan Derinoğlu, yaptığı resimleri sosyal medya aracılığıyla satarak geçimini sağlıyor.

'KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ RESİM AŞIĞIYIM'

Resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen Hande Derinoğlu, "Ben küçüklüğümden beri resim aşığı bir insanım. Ortaokul 2'nci sınıfta da resim öğretmenimin desteği ile il bazında yarışmaya katılıp 2'nci olmuştum. Şövale ödülü aldım, o zaman kendimi ressam gibi hissetmiştim. O zaman isteğim daha da arttı. Daha sonra ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istedim, hatta il bazında ödül aldığım için direkt gidebiliyordum. Ama ailem istemedi. Hatta ödül aldım, sevindim ama ailem bunu küçümsedi ve beni düz liseye yazdırdılar. Ama ben içten içten resim yapmaya devam ettim. Daha sonrasında da üniversitede resim öğretmenliğine, resim bölümüne gitmek istiyordum ama ailem beni evlendirmek istiyordu. Bu yüzden ben gizlice sınavlara girdim ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni kazandım. Burada hem çalıştım hem okudum, zor olsa da üniversiteyi bitirdim" dedi.