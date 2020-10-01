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Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 08:31 | Son Güncelleme

Osmaniye'de ailesinden gizli üniversite sınavına girip Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim İş bölümünü kazanan Hande Derinoğlu (28), mezun olduktan sonra kentte atölye açıp, yaptığı resimleri sosyal medya aracılığıyla satmaya başladı.

Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu

Huriye ve Hilmi Derinoğlu çiftinin en küçük kızları Hande Derinoğlu, 2011 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra ailesinden habersiz üniversite sınavına girerek Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim İş bölümünü kazandı. Tokat'a gelerek kaydını yaptıran Derinoğlu, ailesinin hiçbir desteği olmadan kendi imkanlarıyla 2015 yılında resim öğretmeni olarak mezun oldu. 2016 yılında kentte resim atölyesi açan Derinoğlu, yaptığı resimleri sosyal medya aracılığıyla satarak geçimini sağlıyor.

'KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ RESİM AŞIĞIYIM'

Resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen Hande Derinoğlu, "Ben küçüklüğümden beri resim aşığı bir insanım. Ortaokul 2'nci sınıfta da resim öğretmenimin desteği ile il bazında yarışmaya katılıp 2'nci olmuştum. Şövale ödülü aldım, o zaman kendimi ressam gibi hissetmiştim. O zaman isteğim daha da arttı. Daha sonra ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istedim, hatta il bazında ödül aldığım için direkt gidebiliyordum. Ama ailem istemedi. Hatta ödül aldım, sevindim ama ailem bunu küçümsedi ve beni düz liseye yazdırdılar. Ama ben içten içten resim yapmaya devam ettim. Daha sonrasında da üniversitede resim öğretmenliğine, resim bölümüne gitmek istiyordum ama ailem beni evlendirmek istiyordu. Bu yüzden ben gizlice sınavlara girdim ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni kazandım. Burada hem çalıştım hem okudum, zor olsa da üniversiteyi bitirdim" dedi.

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'DİŞİMLE, TIRNAĞIMLA YAPTIM'

Üniversite eğitimini tamamlamasının ardından ilk iş yerini açtığını kaydeden Derinoğlu, "Üniversiteyi bitirdikten hemen sonra ücretli öğretmenlik yapmaya başladım, aynı zamanda kurs almak isteyenler oluyordu benden ve bir de dövme sanatına başladım. Dövme sanatına başlayınca bu sektörü biraz araştırdım ve iş yeri açmayı düşündüm. Benim iş yerim olsun, küçük bir yer. Duvarlarını ben boyayayım. İlk iş yerimde eşyalar kötüydü ama ben çok mutluydum çünkü duvarlarını boyadım, resim yaptım. Şu an ise Tokat'ın en güzel yerinde, çok güzel bir stüdyom olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'HAYALİM OLAN SERGİYİ AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Yüzlerce resim yaptığını söyleyen Derinoğlu, "Bunları da ben sosyal medya üzerinden paylaştım. Şu an elimde 30-40 adet tablom kaldı. Onlarla da hayalim olan sergiyi açmayı düşünüyorum. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümünü kazandım. Hedefim iç mimar veya mimar olmak. Bu sanatsal yeteneğimi iç mimarlıkla taçlandırmak istiyorum" diye konuştu.

(DHA)

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