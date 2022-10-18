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  4. Ailesiyle tartışıp 5 gün önce evi ateşe vermişti... Bu kez de tüp ile binayı patlatmaya çalıştı! 'Keşke onunla beraber patlasaydı'

Ailesiyle tartışıp 5 gün önce evi ateşe vermişti... Bu kez de tüp ile binayı patlatmaya çalıştı! 'Keşke onunla beraber patlasaydı'

18.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 5 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadıkları evi yakan Rıdvan Ö., iddiaya göre bu kez de yanında getirdiği tüpü ateşe vererek, tahliye edilen binayı patlatmaya çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tüp patlamadan söndürülürken duruma öfkelenen mahalleli “Keşke onunla beraber patlasaydı" diyerek tepki gösterdi. İşte olayın detayları...

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 13 Ekim tarihinde ailesiyle tartışan ve ailesiyle yaşadığı, Vatan Mahallesi 1'inci Olcay Sokak'taki 2 katlı binayı ateşe veren Rıdvan Ö. gözaltına alınırken kullanılmaz hale gelen bina tahliye edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında da kayınvalidesinin 2'nci Vadi Sokak'taki tek katlı müstakil evini de yakmaya çalışan Rıdvan Ö. bir kez daha gözaltına alındı.

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YAKTIĞI BİNAYI TÜP İLE PATLATMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre Rıdvan Ö. saat 01.00 sıralarında 1'inci Olcay Sokak'taki tahliye edilen 2 katlı eve geldi. Binanın giriş kısmında yanındaki tüpü ateşe vererek binayı patlatmaya çalışan Rıdvan Ö. olay yerinden kaçtı.

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Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yanmakta olan tüpü kısa sürede söndürerek patlamasını önledi.

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Rıdvan Ö.’nün mahkemece serbest bırakıldığını belirten mahalle sakinleri “Keşke onunla beraber patlasaydı" diyerek tepki gösterdi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Ekipler, kaçan Rıdvan Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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