AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu: "Yapay zeka, 85 milyon kişiyi işsiz bırakacak ancak..."

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansında düzenlenen "AI (Tomorrow Summit) London " başlıklı etkinlikte, yapay zekanın gelişmekte olan ekonomilere etkisi ele alındı.

AIPA Başkan Yardımcısı Kaan Turgut Özal'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Data Reply İş Ortağı Fabio Ardossi, TerraQuantum Genel Müdürü ve Global Ticaret Direktörü Vishal Shete, Hoxton Ventures İş Ortağı Payton Dobbs ve UBS Varlık Yönetimi Direktörü Amit Singh AI'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"YAPAY ZEKA DİPLOMASİ ALANINDA DA YEPYENİ BİR DÜNYA SUNUYOR"

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, söz konusu panelin, Türkiye'nin yapay zeka çalışmalarına verdiği önemi gösterdiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve diğer paydaşlarca hazırlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin bu konuda önemli adım teşkil ettiğini söyledi.

Yapay zekanın diplomatik çalışmaların da bir parçası haline geldiğini göstermek amacıyla konuşmasının bir bölümünü Chat GPT ile hazırladığını aktaran Ertaş, yapay zekanın diplomasi alanında yepyeni bir dünya sunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ertaş, yapay zeka destekli veri analizi ve tahmine dayalı modelleme sayesinde diplomatların, karmaşık jeopolitik meseleler hakkında daha derin değerlendirmeler elde edebileceğini vurgulayarak, yapay zekanın, uluslararası ilişkilere daha stratejik yaklaşımlar getirilmesini kolaylaştırabileceğini bildirdi.

Büyükelçi Ertaş, "Diplomatlar, yapay zekanın gerçek zamanlı izleme yeteneklerinden yararlanarak, ortaya çıkan krizleri hızlı şekilde tespit edip bunlara yanıt verebilir ve proaktif çatışma çözümü çabalarını teşvik edebilir." ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının, konsolosluk hizmetlerinin etkin şekilde sunulmasını sağlamak üzere kullandığı yapay zeka uygulaması "Hızır (chatbot)" dahil yenilikçi platformların oluşturulmasına öncülük eden dijital diplomasi girişimi başlattığına dikkati çeken Ertaş, panelin düzenlenmesindeki katkıları dolayısıyla AIPA Başkanı Küçükşabanoğlu ve ekibine teşekkür etti.

"YAPAY ZEKA BÜTÜN SEKTÖRLERİ ETKİLEYECEK"

AIPA Başkanı Küçükşabanoğlu da yapay zekanın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine değinerek, dünyanın çok hızlı geliştiğini ve yapay zekanın da dünyayı dönüştürdüğünü dile getirdi.

Bugün yapay zeka olmadan güçlü ekonomiye sahip olmanın mümkün olmadığını söyleyen Küçükşabanoğlu, yapay zekanın hem Türkiye hem de dünya için kaçınılmaz olduğunu ve bütün sektörleri etkileyeceğini kaydetti.

"85 MİLYON KİŞİYİ İŞSİZ BIRAKACAK ANCAK..."

"Yapay zeka, 85 milyon kişiyi işsiz bırakacak ancak 97 milyon da yeni iş ortaya çıkaracak." diyen Küçükşabanoğlu, ekonomik gelişimin itici gücünün yapay zeka olacağını ifade etti.

"VERİ, BİLGİ VE TECRÜBE OLMADAN YAPAY ZEKA HİÇBİR ŞEY"

Data Reply UK şirketinden Fabio Artossi de Büyükelçi Ertaş'ın konuşmasını örnek göstererek, yapay zekanın ulaştığı noktaya işaret etti.

Suudi Arabistan ve Brezilya'da yapay zekanın potansiyel kullanım alanlarından örnekler veren Artossi, Brezilya'nın tarım konusunda bilgili bir ülke olarak bu alandaki çalışmalara açık olduğuna değindi.

Artossi, yapay zeka alanında çalışmalar yapan şirketlerin Brezilya'ya bu alandaki bilgilerini aktardığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Veri, bilgi ve tecrübe olmadan yapay zeka hiçbir şey. Veri, her yerde var ancak kaliteli veri gerekli. Bilgi ve tecrübe ise veriyi anlamakta ve kullanmakta önemli. Brezilya'nın tarımıyla ilgili her detayı verebilirim ancak bilgi ve tecrübe olmazsa bu alanda hiçbir şey yapamayız."

Terraquantum Genel Müdürü Vishal Shete de yapay zekanın aldığı verilerden genele hitap eden bilgiler ortaya çıkarmasında yaşanan sorunlardan bahsetti.

Shete, "Birçok veriyi dijitalize olmuş ekonomilerden alabiliyoruz ve bu ekonomiler, dünyanın gelişmiş ekonomileri. Yapay zeka bu verilerle eğitildi. Burada, yapay zekanın veri elde ettiği ülkelerden taraf ya da önyargılı olma riski var." değerlendirmesinde bulundu.

Hoxton Ventures şirketinden Payton Dobbs, yapay zekanın yazılım mühendislerinin işlerini hafifletirken verimliliği artırdığına işaret etti.

Yapay zekanın nasıl kullanılacağına karar verilmesi gerektiğini söyleyen Dobbs, "Silikon Vadisi'ne göre, Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerden daha fazla girişimler çıkıyor. Geçmişte birçok paket servisi uygulaması vardı ama GPS'in cep telefonlarına girmesiyle takip, haritalama ve lojistiği uygulamalarını bir araya getirenler şimdi hayatta." ifadelerini kullandı.

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İMKANLAR KISITLI ANCAK İNSAN KAYNAĞI YÜKSEK"

UBS şirketinden Amit Singh de gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka alanındaki gelişmelerde yer almakta yaşadığı avantaj ve dezavantajlara değindi.

"Gelişmekte olan ülkelerde imkan ve sermaye kısıtlı ancak insan kaynağı çok yüksek." diyen Singh, hükümetler ve kurumların bu konuda insan kaynağına yönelik çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Singh, gelişmekte olan ülkelerde yapay zekanın bölge ihtiyaçları belirleyip buna göre hükümetlere tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

Panelin ikinci oturumunda da AIPA Londra Temsilcisi Ulaş Mallı, META'dan Gül Yüksel Akkaya, CausaLens AI'dan Darko Matovski, TitanML'den Meryem Arık ve Oxford Üniversitesinden Ömer Güneş, yapay zeka ortamında güven ve etik konusunda değerlendirmelerde bulundu. (AA)



