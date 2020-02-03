Air 2 ile depremleri önceden tahmin etmek mümkün mü?

Tekno Safari e-Age'de Mirhan Binici, son günlerin en çok konuşulan ismi Manisa ve Elazığ depremlerini önceden tahmin ettiğini iddia eden Dyson Lin'in Air 2 ismini verdiği cihazı ele aldı.

Binici, e-Age'in ikinci bölümünde Dyson Lin ve deprem tahminlerini, Twitter'da yayınladığı tweet dizisi ve evrimagaci.org'daki yazısıyla Lin'in metodlarını inceleyen Prisync Kurucu Ortağı Samet Atdağ ile ele aldı.

Lin'in paylaşmış olduğu verilere göre kullandığı yazılımı ve Air 2 isimli cihazını inceleyen Binici ve Atdağ, satın aldıkları parçalar ile Air 2 cihazının bir benzerini yapıp inceledi.