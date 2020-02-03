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Air 2 ile depremleri önceden tahmin etmek mümkün mü?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye, Dyson Lin ismini Elazığ ve Manisa depremleri öncesinde yaptığı tahminlerle tanımıştı. Lin, Air 2 ismini verdiği cihaz ile depremleri önceden doğru bir şekilde tahmin ettiği ileri sürdü. Peki, Air 2 ile depremleri önceden tahmin etmek mümkün mü?

Air 2 ile depremleri önceden tahmin etmek mümkün mü?

Tekno Safari e-Age'de Mirhan Binici, son günlerin en çok konuşulan ismi Manisa ve Elazığ depremlerini önceden tahmin ettiğini iddia eden Dyson Lin'in Air 2 ismini verdiği cihazı ele aldı.

Binici, e-Age'in ikinci bölümünde Dyson Lin ve deprem tahminlerini, Twitter'da yayınladığı tweet dizisi ve evrimagaci.org'daki yazısıyla Lin'in metodlarını inceleyen Prisync Kurucu Ortağı Samet Atdağ ile ele aldı.

Lin'in paylaşmış olduğu verilere göre kullandığı yazılımı ve Air 2 isimli cihazını inceleyen Binici ve Atdağ, satın aldıkları parçalar ile Air 2 cihazının bir benzerini yapıp inceledi.


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Anahtar Kelimeler:
dyson lin e-Age deprem air 2

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