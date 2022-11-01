Airfryerda kolay ve hızlı bir şekilde fırın makarna yapın!

Son zamanların en trend mutfak aletlerinden olan airfryer, namıdiğer hava fritözü birçok tarifin hazırlanmasında keyifle kullanılıyor. Hâl böyle olunca mutfağın sevilen lezzetlerinden fırın makarna da airfryer tariflerinde yerini alıyor. Eğer siz de bir makarnaseverseniz gelin, airfryerda tam kıvamında fırın makarnanın nasıl yapıldığına hep birlikte bakalım!

Airfryerda kolay fırın makarna tarifi

MALZEMELER

200 gram makarna

800 mililitre süt

20 gram kuru et

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Çeyrek muskat rendesi

2 çay kaşığı toz sarımsak

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 dal biberiye

1 tutam pul biber

TARİF

Ateşe dayanıklı ve airfryerın içine sığabilecek büyüklükte bir kâseye makarnayı, sütü, sarımsağı, karabiberi, tuzu ve muskat rendesini ilave ederek bütün malzemeleri harmanlayın.

Kâseyi 200 dereceye ayarlanmış airfryerın için yerleştirin ve 22 dakika pişirme süresini seçin.

10-11 dakika sonra airfryerı açın ve makarnaların yapışmaması için onları karıştırarak pişirmeye devam edin.

Biberiyeyi saplarından ayırın ve kuru eti küçük küçük doğrayın.

Makarna 22 dakika piştikten sonra içine etin ve biberiyenin tamamını, kaşar peynirin 1/3'ünü ilave ederek iyice karıştırın.

Kalan kaşar peynirini de makarnanın üzerine eşit şekilde yayın ve en son karışımın üzerine bir tutam pul biber gezdirin.

Airfryerı 200 derecede 5 dakika pişirme süresine ayarlayıp makarnayı pişirdikten sonra fırın makarna tarifiniz hazır!

Makarnayı sıcak şekilde servis edin.

Airfryerda kremalı ve domates soslu kolay fırın makarna tarifi

MALZEMELER

250-300 gram makarna

1 çay bardağı krema

2-3 çorba kaşığı domates sosu

1,5 su bardağı kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

TARİF

Ateşe dayanıklı ve airfryerın içine sığabilecek büyüklükte derin bir kabı cihaza yerleştirin.

Kabın içine sıcak su ve tuzu ilave edin.

Makarnaları sıcak suyun içine ekleyerek airfryerı 200 derecede 20 dakikaya ayarlayın.

10 dakika sonra airfryerı açın ve makarnayı karıştırdıktan sonra pişirmeye devam edin.

Makarna piştikten sonra kabı airfryerdan çıkarın ve makarnayı süzün.

Farklı bir kaba (Airfryer aparatını da kullanabilirsiniz.) krema, domates sosu, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

Karışımı 200 derecede 2-3 dakika pişirin.

Karışımın içine yarım su bardağı kaşar peynirini ekleyin ve iki dakika daha pişirin.

Pişen makarna sosunun içine süzdüğünüz makarnayı ilave ederek iyice karıştırın.

Kalan kaşar peynirini makarnanın üzerine eşit bir şekilde yayarak yaklaşık beş dakika daha pişirin.

Makarnayı sıcak şekilde servis edin. Afiyet olsun!