YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Airfryerda kolay ve hızlı bir şekilde fırın makarna yapın!

Airfryerda kolay ve hızlı bir şekilde fırın makarna yapın!

28.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Airfryerda makarna mı olur?" demeyin. Hem de çok güzel oluyor! Zor anların kurtarıcı yemeği hem lezzetli hem pratik makarnayı airfyerda her zamankinden daha hızlı ve zahmetsiz şekilde yapabilirsiniz. Mutfağı dağıtmadan ve bulaşık çıkarmadan tam kıvamında iki farklı fırın makarna tarifinin detayları yazımızda!

Airfryerda kolay ve hızlı bir şekilde fırın makarna yapın!

Son zamanların en trend mutfak aletlerinden olan airfryer, namıdiğer hava fritözü birçok tarifin hazırlanmasında keyifle kullanılıyor. Hâl böyle olunca mutfağın sevilen lezzetlerinden fırın makarna da airfryer tariflerinde yerini alıyor. Eğer siz de bir makarnaseverseniz gelin, airfryerda tam kıvamında fırın makarnanın nasıl yapıldığına hep birlikte bakalım!

Airfryerda kolay fırın makarna tarifi

MALZEMELER

  • 200 gram makarna
  • 800 mililitre süt
  • 20 gram kuru et
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Çeyrek muskat rendesi
  • 2 çay kaşığı toz sarımsak
  • 150 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 dal biberiye
  • 1 tutam pul biber

TARİF

  • Ateşe dayanıklı ve airfryerın içine sığabilecek büyüklükte bir kâseye makarnayı, sütü, sarımsağı, karabiberi, tuzu ve muskat rendesini ilave ederek bütün malzemeleri harmanlayın.
  • Kâseyi 200 dereceye ayarlanmış airfryerın için yerleştirin ve 22 dakika pişirme süresini seçin.
  • 10-11 dakika sonra airfryerı açın ve makarnaların yapışmaması için onları karıştırarak pişirmeye devam edin.
  • Biberiyeyi saplarından ayırın ve kuru eti küçük küçük doğrayın.
  • Makarna 22 dakika piştikten sonra içine etin ve biberiyenin tamamını, kaşar peynirin 1/3'ünü ilave ederek iyice karıştırın.
  • Kalan kaşar peynirini de makarnanın üzerine eşit şekilde yayın ve en son karışımın üzerine bir tutam pul biber gezdirin.
  • Airfryerı 200 derecede 5 dakika pişirme süresine ayarlayıp makarnayı pişirdikten sonra fırın makarna tarifiniz hazır!
  • Makarnayı sıcak şekilde servis edin.

Airfryerda kremalı ve domates soslu kolay fırın makarna tarifi

Airfryerda kolay ve hızlı bir şekilde fırın makarna yapın!

MALZEMELER

  • 250-300 gram makarna
  • 1 çay bardağı krema
  • 2-3 çorba kaşığı domates sosu
  • 1,5 su bardağı kaşar peyniri
  • Tuz
  • Karabiber

TARİF

  • Ateşe dayanıklı ve airfryerın içine sığabilecek büyüklükte derin bir kabı cihaza yerleştirin.
  • Kabın içine sıcak su ve tuzu ilave edin.
  • Makarnaları sıcak suyun içine ekleyerek airfryerı 200 derecede 20 dakikaya ayarlayın.
  • 10 dakika sonra airfryerı açın ve makarnayı karıştırdıktan sonra pişirmeye devam edin.
  • Makarna piştikten sonra kabı airfryerdan çıkarın ve makarnayı süzün.
  • Farklı bir kaba (Airfryer aparatını da kullanabilirsiniz.) krema, domates sosu, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.
  • Karışımı 200 derecede 2-3 dakika pişirin.
  • Karışımın içine yarım su bardağı kaşar peynirini ekleyin ve iki dakika daha pişirin.
  • Pişen makarna sosunun içine süzdüğünüz makarnayı ilave ederek iyice karıştırın.
  • Kalan kaşar peynirini makarnanın üzerine eşit bir şekilde yayarak yaklaşık beş dakika daha pişirin.
  • Makarnayı sıcak şekilde servis edin. Afiyet olsun!

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak!

Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek airfryer modellerini keşfetmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Restoranlarda yemeye doyamadığınız o çıtır patatesi airfryerda yapmaya ne dersiniz?

Restoranlarda yemeye doyamadığınız o çıtır patatesi airfryerda yapmaya ne dersiniz?

 Lezzetinden parmaklarınızı yiyeceksiniz! İşte airfryerda kolayca yapabileceğiniz fajita tarifi

Lezzetinden parmaklarınızı yiyeceksiniz! İşte airfryerda kolayca yapabileceğiniz fajita tarifi

 Sebzeleri lezzetli hâle getiren tariflerde bugün! Airfryerda acılı karnabahar tarifi

Sebzeleri lezzetli hâle getiren tariflerde bugün! Airfryerda acılı karnabahar tarifi

 Yok böyle lezzet! Airfryerda kolayca yapabileceğiniz Akçaabat köfte tarifi

Yok böyle lezzet! Airfryerda kolayca yapabileceğiniz Akçaabat köfte tarifi
Anahtar Kelimeler:
fırında makarna fırında makarna tarifi fırın makarna arda güveçte fırın makarna arda fırın makarna fırın makarna tarifi ardanın mutfağı tarifi pratik makarna

İş birliği İçerikleri

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Duru güzelliği ve şık stiliyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül'ün Gecenin Ucunda dizisinde giydiği o kıyafetler

Duru güzelliği ve şık stiliyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül'ün Gecenin Ucunda dizisinde giydiği o kıyafetler

O takımı çok beğenilmişti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan kombinine alternatifler

O takımı çok beğenilmişti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan kombinine alternatifler

Dağınıklıktan nefret edenler buraya! Her şeyi derli toplu yapıyor...

Dağınıklıktan nefret edenler buraya! Her şeyi derli toplu yapıyor...

"Evde film izlemek, müzik dinlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak soundbarları keşfedin

"Evde film izlemek, müzik dinlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak soundbarları keşfedin

Tümünü Gör
"Evde film izlemek, müzik dinlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak soundbarları keşfedin

"Evde film izlemek, müzik dinlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak soundbarları keşfedin

Rahat ve deliksiz uyku çekmek isteyenlerin mutlaka edinmesi gereken uyku pedleri

Rahat ve deliksiz uyku çekmek isteyenlerin mutlaka edinmesi gereken uyku pedleri

Elektronik ürünlerinizi koruyacak ve uzun süre çalışmasını sağlayacak en iyi alkalin piller

Elektronik ürünlerinizi koruyacak ve uzun süre çalışmasını sağlayacak en iyi alkalin piller

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostümler

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostümler

Airfryer ile tatlı da yapabilirsiniz! İşte airfryerda sufle tarifi

Airfryer ile tatlı da yapabilirsiniz! İşte airfryerda sufle tarifi

Tümünü Gör
Airfryer ile tatlı da yapabilirsiniz! İşte airfryerda sufle tarifi

Airfryer ile tatlı da yapabilirsiniz! İşte airfryerda sufle tarifi

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

TikTok'u kasıp kavuran bu ürünler düzen âşıklarının çok hoşuna gidecek!

TikTok'u kasıp kavuran bu ürünler düzen âşıklarının çok hoşuna gidecek!

Kışın çok işinize yarayacak! Bulunduğunuz ortamı anında ısıtabilecek harika ürünler

Kışın çok işinize yarayacak! Bulunduğunuz ortamı anında ısıtabilecek harika ürünler

Cildinizden saçlarınıza kadar her şeye faydası olan en iyi ceviz yağı markaları

Cildinizden saçlarınıza kadar her şeye faydası olan en iyi ceviz yağı markaları

İster kahvaltıda ister tatlılarda kullanın! Tadına doyamayacağınız en iyi süt reçeli markaları

İster kahvaltıda ister tatlılarda kullanın! Tadına doyamayacağınız en iyi süt reçeli markaları

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Duru güzelliği ve şık stiliyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül'ün Gecenin Ucunda dizisinde giydiği o kıyafetler

Duru güzelliği ve şık stiliyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül'ün Gecenin Ucunda dizisinde giydiği o kıyafetler

O takımı çok beğenilmişti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan kombinine alternatifler

O takımı çok beğenilmişti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan kombinine alternatifler

Dağınıklıktan nefret edenler buraya! Her şeyi derli toplu yapıyor...

Dağınıklıktan nefret edenler buraya! Her şeyi derli toplu yapıyor...

"Evde film izlemek, müzik dinlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak soundbarları keşfedin

"Evde film izlemek, müzik dinlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak soundbarları keşfedin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara nefis tarifler! İşte 1 Kasım yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara nefis tarifler! İşte 1 Kasım yemek menüsü

Et yemekleriyle ayrılmaz ikili olacak! Soğan turşusu tarifi! Soğan turşusu nasıl yapılır?

Et yemekleriyle ayrılmaz ikili olacak! Soğan turşusu tarifi

En sağlıklı meze: Ispanak borani tarifi! Ispanak borani nasıl yapılır?

En sağlıklı meze: Ispanak borani tarifi

Masterchef balık ekmek tarifi! Evde balık ekmek nasıl yapılır?

Masterchef balık ekmek tarifi! Evde balık ekmek nasıl yapılır?

Yiyenler hayran kalıyor: Dakuaz tarifi! Dacquoise (Dakuaz) nasıl yapılır?

Yiyenler hayran kalıyor: Nefis dakuaz tarifi

Akşam yemeği için en doğru tercih: Fırında makarna tarifi! Fırında makarna nasıl yapılır?

Akşam yemeği için en doğru tercih: Fırında makarna tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.