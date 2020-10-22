AirPods Pro 2 çıkış tarihi ve fiyatı ile sürpriz yapabilir!

AirPods Pro 2 için sızıntı kaynakları deyim yerindeyse derin bir sessizlik içindeydi. Haftalar boyu iPhone 12 hakkında sızıntılar yapan ve çeşitli iddialar ortaya atan kaynaklar, AirPods Studio için birçok tahmin sunarken, Apple'ın üretmesi muhtemel kablosuz kulak içi kulaklığı AirPods Pro 2 hakkında tek bir kelime dahi etmedi. Ancak bu durum, bir Twitter hesabının attığı AirPods Pro 2 çıkış tarihi ve fiyatı tweetiyle değişti.

AİRPODS PRO 2 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Twitter'da genelde Apple ürünleri hakkında paylaşımlar yapan LeaksApplePro, Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı için yeni bir iddia ortaya attı. Sızıntı kaynağı, AirPods Pro 2'nin 2021 yılının son çeyreğinde ya da 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkacağını iddia etti. Ayrıca kulaklığın daha iyi pil ömrüne, daha iyi gürültü engelleme özelliğine ve bir ortam ışığı sensörüne sahip olacağını belirtti. Peki AirPods Pro 2'nin fiyatı hakkında neler söyledi?

AirPods Pro gen 2

-249$

-Better battery life

-A bit better of noise cancelling.

-Ambient light sensors.

Overall, a not so great update, more of like the AirPods gen 2 over AirPods gen 1.

Expect them to release in Q4 2021 or Q1 2022. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) October 19, 2020

İŞTE KAYNAĞA GÖRE AİRPODS PRO 2 FİYATI

AirPods Pro 2 fiyatı için sızıntı kaynağı, 249 dolarlık bir fiyat etiketi ortaya attı. Ancak tabi ki yapılan paylaşımdaki tüm bilgilerin birer iddiadan ibaret olduğunu belirtelim. Apple henüz AirPods Pro 2 adını bile resmileştirmiş değil.

