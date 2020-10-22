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AirPods Pro 2 çıkış tarihi ve fiyatı ile sürpriz yapabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Apple, AirPods Pro 2'yi iPhone 12 etkinliğinde sahneye çıkartmadı. Ancak AirPods Pro 2 fiyatı ve çıkış tarihi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Twitter'da ortaya çıkan bu iddiaya göre kablosuz kulaklık AirPods Pro 2'nin çıkış tarihi için biraz daha beklememiz gerekecek.

AirPods Pro 2 çıkış tarihi ve fiyatı ile sürpriz yapabilir!

AirPods Pro 2 için sızıntı kaynakları deyim yerindeyse derin bir sessizlik içindeydi. Haftalar boyu iPhone 12 hakkında sızıntılar yapan ve çeşitli iddialar ortaya atan kaynaklar, AirPods Studio için birçok tahmin sunarken, Apple'ın üretmesi muhtemel kablosuz kulak içi kulaklığı AirPods Pro 2 hakkında tek bir kelime dahi etmedi. Ancak bu durum, bir Twitter hesabının attığı AirPods Pro 2 çıkış tarihi ve fiyatı tweetiyle değişti.

AİRPODS PRO 2 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Twitter'da genelde Apple ürünleri hakkında paylaşımlar yapan LeaksApplePro, Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı için yeni bir iddia ortaya attı. Sızıntı kaynağı, AirPods Pro 2'nin 2021 yılının son çeyreğinde ya da 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkacağını iddia etti. Ayrıca kulaklığın daha iyi pil ömrüne, daha iyi gürültü engelleme özelliğine ve bir ortam ışığı sensörüne sahip olacağını belirtti. Peki AirPods Pro 2'nin fiyatı hakkında neler söyledi?

İŞTE KAYNAĞA GÖRE AİRPODS PRO 2 FİYATI

AirPods Pro 2 fiyatı için sızıntı kaynağı, 249 dolarlık bir fiyat etiketi ortaya attı. Ancak tabi ki yapılan paylaşımdaki tüm bilgilerin birer iddiadan ibaret olduğunu belirtelim. Apple henüz AirPods Pro 2 adını bile resmileştirmiş değil.

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