AirPods Pro 2 çıkış tarihi ve fiyatı ile sürpriz yapabilir!

AirPods Pro 2 için sızıntı kaynakları deyim yerindeyse derin bir sessizlik içindeydi. Haftalar boyu iPhone 12 hakkında sızıntılar yapan ve çeşitli iddialar ortaya atan kaynaklar, AirPods Studio için birçok tahmin sunarken, Apple'ın üretmesi muhtemel kablosuz kulak içi kulaklığı AirPods Pro 2 hakkında tek bir kelime dahi etmedi. Ancak bu durum, bir Twitter hesabının attığı AirPods Pro 2 çıkış tarihi ve fiyatı tweetiyle değişti.

Twitter'da genelde Apple ürünleri hakkında paylaşımlar yapan LeaksApplePro, Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı için yeni bir iddia ortaya attı. Sızıntı kaynağı, AirPods Pro 2'nin 2021 yılının son çeyreğinde ya da 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkacağını iddia etti. Ayrıca kulaklığın daha iyi pil ömrüne, daha iyi gürültü engelleme özelliğine ve bir ortam ışığı sensörüne sahip olacağını belirtti. Peki AirPods Pro 2'nin fiyatı hakkında neler söyledi?

AirPods Pro gen 2

-249$

-Better battery life

-A bit better of noise cancelling.

-Ambient light sensors.

Overall, a not so great update, more of like the AirPods gen 2 over AirPods gen 1.

Expect them to release in Q4 2021 or Q1 2022.