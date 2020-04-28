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AirPods Pro'ya bir rakip daha: Google Pixel Buds 2 satışa çıktı! İşte 'dikkat çeken' fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 15:15 | Son Güncelleme

Google, kablosuz kulaklığı Google Pixel Buds 2'yi satışa çıkardı. Apple AirPods'un en ciddi rakiplerinden biri olan Pixel Buds 2, kulağa hoş gelen detaylara sahip. Peki Pixel Buds 2'nin özellikleri ve fiyatı ne kadar?

AirPods Pro'ya bir rakip daha: Google Pixel Buds 2 satışa çıktı! İşte 'dikkat çeken' fiyatı

Google Pixel Buds kulaklığını ilk olarak 2017'de tanıtmıştı. Ancak o kulaklıkların beklenileni verdiğini söylemek pek mümkün değil. Takvimler 2019'u gösterdiğinde Google şansını tekrar denedi ve Pixel Buds 2'yi tanıttı. Ancak aradan geçen o kadar zamana rağmen Pixel Buds 2 satışa çıkmadı. Birkaç gün ise Pixel Buds 2 için sevindirici haberler geldi.

GOOGLE PİXEL BUDS 2 SONUNDA SATIŞTA

B&H Photo mağazası, Google Pixel Buds 2'yi ön siparişe açtı. Bu da Google'ın yeni kulaklığının çok yakında satışa çıkacağının en büyük göstergesiydi. Nitekim öyle de oldu.Google'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı, AirPods Pro ile rekabet edebilecek bir fiyat ile satışa çıktı.

Google Pixel Buds 2 özellikleri

Tasarımına entegre edilmiş bir ses yalıtımına sahip olan Pixel Buds 2, AirPods Pro'dan daha geniş bir tasarıma sahip olsa da bu genişlik onun kulağa tam oturmasına yarıyor. Google'ın söylediğine göre oldukça rahat ve güçlü performans verdiği söylenen kulaklık, taşınabilir şarj kutusu ile de uzun süreli kullanım imkanı tanıyor.

İŞTE GOOGLE PİXEL BUDS 2 FİYATI

Pixel Buds 2 fiyatı 179 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yeni kulaklık, şimdilik sadece beyaz rengiyle satışta bulunuyor. Daha önce Google tarafından verilen bilgiler turuncu, siyah ve yeşil renk seçeneklerinin de olduğunu bizlere göstermişti. Anlaşılan bu renk seçenekleri daha sonra piyasaya çıkacak. Bunun bazı kullanıcılar için üzücü olduğunu söylemek gerek. İşin daha da üzücü yanı ise şu; Google Pixel Buds 2 kulaklıklar Türkiye'de satılmayacak.

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