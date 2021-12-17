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Aizanoi Antik Kenti kazısında yeni keşif! 'Herkül'ün mermer heykeli bulundu

17.12.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da yer alan Aizanoi Antik Kenti'nde yeni bir keşif yapıldı. Penkalas çayında yürütülen kazı çalışmaları sırasında, Yunan mitolojisinde 'Herakles' olarak bilinen yarı tanrı 'Herkül'ün baş kısmı olmayan mermer heykeline ulaşıldı. Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun, "Her ne kadar baş kısmı korunmamış olsa da üzerindeki aslan postundan hareketle Herakles olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabiliyoruz" dedi.

Aizanoi Antik Kenti kazısında yeni keşif! 'Herkül'ün mermer heykeli bulundu

Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, Kütahya Müze Müdürlüğü ve Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 120 kişi ile yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, Zeus Tapınağı ile Agora gibi tarihi yapılarıyla dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas çayında yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sırasında mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası 'Afrodit' ile şarap tanrısı 'Dionysos' heykellerinin baş kısmının ardından Yunan mitolojisinde 'Herakles' olarak bilinen yarı tanrı 'Herkül'ün heykeline ulaşıldı.

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"ZEUS İLE BİR ÖLÜMLÜNÜN OĞLU"

Antik kentin en önemli kazılarından birinin yapıldığı Penkalas çayının rıhtım duvarlarının büyük kısmının açığa çıkarıldığını belirten Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun, dere yatağında çeşitli heykel parçaları ile karşılaşmaya devam ettiklerini söyledi. Mermer altarı (sunağı) gün yüzüne çıkarmaya çalıştıkları sırada, mermer 'Herakles' heykeli gövdesi bulduklarını belirten Coşkun, "'Herakles', antik Yunan kültüründe tanrı 'Zeus' ile bir ölümlünün oğlu. Yarı tanrı olarak geçer ve bir müddet sonra tanrılaşır. Kendisi adına tapınaklar yapılır. Roma dönemindeki adı 'Herküles' olan ve bugün halk arasında ‘Herkül' olarak biliniyor. İşte bu çok güçlü yarı tanrı kimliğin heykeli Aizanoi'deki Penkalas çayı içerisinde karşımıza çıktı" dedi.

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"İLK KEZ BULDUK, BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ"

Bulunan heykelin arkeoloji literatüründe 'dinlenen Herakles' tiplemesi ile uyum içinde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Coşkun, "Her ne kadar baş kısmı korunmamış olsa da üzerindeki aslan postundan hareketle 'Herakles' olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. 'Dinlenen Herakles' heykel tiplemesi, antik dünyada birçok yerde kullanılan bir tip. Günümüzde de dünya üzerinde yapılan çeşitli kazılarda bu tipte 'Herakles' heykelleri bulunuyor ancak Aizanoi'de ilk kez bu tipte bir 'Herakles' heykeli bulmamız bizim için çok sevindirici" diye konuştu.

Çaydan çıkarılan heykel, arkeolojik incelemeye alındı.

(DHA)

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