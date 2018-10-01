HABER

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 07:36 | Son Güncelleme

İç savaşın bitmek bilmediği Suriye'de sıcak bir gelişme yaşandı. İran'da geçen hafta düzenlenen askeri geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti. İran buna yanıt olarak bugün Suriye'nin bazı noktalarını füzeyle vurduğunu açıkladı.

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

İran Devrim Muhafızları bugün yaptıkları açıklamada Suriye’nin doğusunda konuşlanan silahlı gruplara füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

İRAN RESMİ HABER AJANSI DUYURDU

İran resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık sık gündeme getirdiği ve bölgenin güvenliği için kilit bir öneme sahip olan Fırat Nehri’nin doğusuna saldırı düzenlendiğini aktardı. Fırat’ın doğusunda aralarında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD’nin de olduğu silahlı terör örgütleri bulunuyor.

22 EYLÜL'DEKİ SALDIRIYA YANIT!

Yapılan açıklamada balistik füze gönderildiği ifade edilirken Devrim Muhafızları bu saldırının, Ahvaz’da 22 Eylül’de yaşanan ve en az 24 kişinin öldüğü ve 60’dan fazla kişinin de yaralandığı saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ahvaz’da yaşanan saldırı sonrasında İran yönetimi önce Körfez ülkeleri ve ABD’yi suçlamış, daha sonra Al Ahvaziye isimli terör örgütü saldırı üstlenmişti. Reuters’ın yaşanan gelişme ile ilgili haberinde bu sabah gerçekleşen saldırının bu gruba yönelik olduğu ifade edildi.

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Akıl hastalığı teşhisi konulan kadının DEHB ilaçlarından etkilendiği ortaya çıktıAkıl hastalığı teşhisi konulan kadının DEHB ilaçlarından etkilendiği ortaya çıktı
NASA'nın dev canavarı sokaklara indi, herkes bakakaldı!NASA'nın dev canavarı sokaklara indi, herkes bakakaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Suriye ABD PKK

En Çok Okunan Haberler

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e ilginç yasak!

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e ilginç yasak!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 2024 yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 2024 yorumu

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den korkunç saldırı! Sinir sistemleri çöküyor

İsrail'den korkunç saldırı! Sinir sistemleri çöküyor

Bu meslekler bir bir yok oluyor!

Bu meslekler bir bir yok oluyor!

Akıl hastalığı teşhisi konulan kadının DEHB ilaçlarından etkilendiği ortaya çıktı

Akıl hastalığı teşhisi konulan kadının DEHB ilaçlarından etkilendiği ortaya çıktı

İtalya'da on binlerce kişiden ırkçılık protestosu

İtalya'da on binlerce kişiden ırkçılık protestosu

NASA'nın dev canavarı sokaklara indi, herkes bakakaldı!

NASA'nın dev canavarı sokaklara indi, herkes bakakaldı!

İran-Irak sınırı yakınlarında deprem

İran-Irak sınırı yakınlarında deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.