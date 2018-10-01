Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

İran Devrim Muhafızları bugün yaptıkları açıklamada Suriye’nin doğusunda konuşlanan silahlı gruplara füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

İRAN RESMİ HABER AJANSI DUYURDU

İran resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık sık gündeme getirdiği ve bölgenin güvenliği için kilit bir öneme sahip olan Fırat Nehri’nin doğusuna saldırı düzenlendiğini aktardı. Fırat’ın doğusunda aralarında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD’nin de olduğu silahlı terör örgütleri bulunuyor.

22 EYLÜL'DEKİ SALDIRIYA YANIT!

Yapılan açıklamada balistik füze gönderildiği ifade edilirken Devrim Muhafızları bu saldırının, Ahvaz’da 22 Eylül’de yaşanan ve en az 24 kişinin öldüğü ve 60’dan fazla kişinin de yaralandığı saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ahvaz’da yaşanan saldırı sonrasında İran yönetimi önce Körfez ülkeleri ve ABD’yi suçlamış, daha sonra Al Ahvaziye isimli terör örgütü saldırı üstlenmişti. Reuters’ın yaşanan gelişme ile ilgili haberinde bu sabah gerçekleşen saldırının bu gruba yönelik olduğu ifade edildi.

