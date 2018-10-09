AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimlerinde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Biz bu ittifaka hiçbir zaman sandık ittifakı gözüyle bakmadık. Bugün de öyle bakmıyoruz. Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerlerden en azından mümkün olanlarda bu ittifakı yaşatmanın yollarını arayacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. AK Parti'nin, asla seçimden, sandıktan, milletin karşısına çıkıp hesap vermekten kaçan bir parti olmadığını, olmayacağını belirten Erdoğan, buna karşın seçim dönemlerinde zaman ve enerjilerinin önemli bir bölümünü saha çalışmalarına ayırmaları gerektiğinin bir gerçek olduğunu ifade etti. Erdoğan, böyle olunca da orta ve uzun vadeli projeleri hayata geçirmekte gecikmeler yaşayabildiklerini söyledi. Yeni yönetim sisteminin Cumhurbaşkanının ve Meclisin önünde 5 yıllık bir dönemi açarak istikrarı garanti altına aldığını dile getiren Erdoğan, mahalli idareler seçimlerinde zaten bu 5 yıllık istikrarın önünde herhangi bir engel bulunmadığını kaydetti.

Türkiye'nin geldiği seviye itibarıyla artık belediye hizmetlerinin sadece temizlik, kanalizasyon, içme suyu, yol, kaldırım gibi işler olmaktan çıktığını aktaran Erdoğan, bunları yapmanın zaten belediye başkanlarının boynunun borcu olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Her zaman söylüyorum, hizmet gerektir ama yeterli değildir. Yeterli olan nedir? Gönüllere girmektir, gönülleri almaktır. Artık biz belediye başkanı olacak veya belediye başkan adayı olacak kardeşlerimizden özellikle bunu istiyoruz. Temizlikti, yoldu, kaldırımdı, kanalizasyondu bunlar zaten senin asli görevlerin, bunları zaten yapacaksın ama gönül, tevazu bunu başaracağız. Onun için bakın bugün burada farklı şeyler var, tevazu, samimiyet, gayret var, bunları yapacağız. Bunu başarmak zorundayız. Kapı kapı dolaşacağız. Alacaksın hanımı yanına, eğer hanımsan alacaksın beyini yanına birlikte evleri dolaşacaksın ve gönüllere gireceksin." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu başardıkları zaman milletin kendilerine inanıp güvendiğini, iktidara taşıdığını kaydetti.

Belediyelerin artık sosyal belediyecilik denilen hizmetlerle daha çok görünür hale geldiğini aktaran Erdoğan, aynı şekilde büyükşehir sisteminin yaygınlaşmasıyla belediyelerle merkezi yönetim birimleri arasında projelerin hayata geçirilmesi konusunda yakın iş birliğine ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını bildirdi. -"Akla AK Parti gelir" "Sosyal belediyecilik ve büyük projeler deyince elbette akla AK Parti gelir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019 Mart seçimlerinde bu güçlü referansımızı en iyi şekilde kullanarak 2014'ten çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum. İşte bakın bütün Güneydoğu'yu, malum siyasi partilerin belediyeleri delik deşik etti mi? Bütün çukurlarla kanallarla her tarafı açtı mı? Belediyenin araçlarını gereçlerini o işlerde kullandılar mı? Devletin kendilerine gönderdiği parayı, desteği, bunları Kandil'e gönderdiler mi? Ve terör öylemlerinde bunları kullandılar mı? Bakın şu anda aynı uygulamayı nerede yapıyorlar, Münbiç'in çevresinde yapıyorlar. Şimdi Münbiç'in çevresinde de kanallar açmaya başladılar. Kim? YPG/PYD. Karakter aynı, bunlar aynı cibilliyetin mensuplarıdır. Dolayısıyla kayyumları atadık, kayyumları atadıktan sonra hamdolsun Güneydoğu, Doğu hizmet görmeye başladı. Şimdi bu yeni dönemde Allah'ın izniyle bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Tedbirlerimiz var, onu da söyleyeyim, bak şimdiden söylüyorum, tedbirlerimiz var. Öyle olur, böyle olur. Bizim ilk hedefimiz bu. Vatan topraklarını biz ihanet içerisinde olanlara teslim etmeyeceğiz."

Erdoğan, mevcut belediye başkanlarının değerlendirilmesi ve aday tespiti sürecini zaten bir süredir yürüttüklerini, bu çalışmalara daha da hız vererek en kısa sürede milletin karşısına yüzlerini ağartacak isimlerle çıkacaklarını söyledi. - "Önemli birer ders" Milletvekili seçimlerinde aday tespitinde yapılan hataların nasıl vahim sonuçlara yol açabileceğini hep birlikte gördüklerini ifade eden Erdoğan, bazı illerde gerçekten hiç beklemedikleri, hayal dahi edemeyecekleri sonuçlarla karşılaştıklarını, bunların her birinin kendileri için önemli birer ders olduğunu kaydetti. "Yaşadıklarımızdan ibret alacağız ki tarih tekerrür etmesin." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimlerinde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Biz bu ittifaka hiçbir zaman sandık ittifakı gözüyle bakmadık. Bugün de öyle bakmıyoruz. Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerlerden en azından mümkün olanlarda bu ittifakı yaşatmanın yollarını arayacağız. Sizlerden ve teşkilatlarımızdan ricam, mahalli idareler seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızda tek ölçümüzün en doğru adayla milletimizin karşısına çıkıp en yüksek oyu elde etmek şeklinde olmasıdır. Adaylarımızın klasik belediyecilik hizmetleri yanında sosyal belediyeciliği de en güzel şekilde anlayacak ve uygulayabilecek isimler olmasına önem vereceğiz. Bu vasıflara sahip milletimizin gönlünde karşılığı olan ve AK Parti'nin değerleriyle çelişmeyen her isim bizim için makbuldür."

İstişare ve değerlendirme toplantısının bugün ve yarınki oturumlarında ilgili isimler tarafından çeşitli sunumlar yapılacağını belirten Erdoğan, Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki, Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili çeşitli hususları paylaşacağını söyledi. Yarın yapılacak son değerlendirme toplantısıyla programın sona ereceğini anlatan Erdoğan, daha sonra toplu açılış töreni vesilesiyle Kızılcahamam'da vatandaşlarla hasbihal edecek, hasret gideceklerini söyledi. Erdoğan, bu iki gün boyunca program aralarında hem heyetler halinde hem de ailelerle sohbetler edecek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklarını ancak tevazudan asla taviz vermeyeceklerini bildirdi. Genel Merkezin hem seçim hazırlıkları hem de partinin gündemindeki diğer hususlara ilişkin yoğun mesai içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, düzenli yaptıkları Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, il başkanları toplantılarıyla, son dönemde ilçe başkanlarıyla da Genel Merkezde bir araya gelmeye başladıklarını, bunun ilk bölümünü yaptıklarını, ikinci bölümünü de ayın 15'inde gerçekleştireceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı kabine üyelerinin gerek 100 günlük icraat programı gerek yeni ekonomi programı, gerekse de 2019-2023 stratejik planı konusunda gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, bu arada bakanlıkların rutin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için de her türlü gayretin gösterildiğini söyledi. Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan hala bürokrasinin yavaşlığına hatta tıkanıklığına dair şikayetler alıyor olmamız bu konu üzerinde hassasiyetle durmamızın gerektiğini gösteriyor. Değerli arkadaşlar inşallah en kısa zamanda bu meseleyi de çözeceğiz." dedi. Meclis grubunun önünde yoğun bir gündem bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Bütçe en önemli konularımızdan biridir. Bu arada gerek 100 günlük icraat programıyla gerekse de yeni sistemin uyum düzenlemeleriyle ilgili ihtiyaç duyulan acil kanunlar varsa onlar da Meclis grubumuz tarafından değerlendirilecektir. Seçim öncesi teşkilatlarımızın dinamizmini artıracak her türlü çalışma bizim için önemli Bunun için il ziyaretlerimize yakında başlıyoruz. İmkanlar ölçüsünde hafta sonlarımızı illerimizde geçirmeye gayret edeceğiz. Biz samimiyetle ve gerektiği şekilde çalışır, gayret eder mücadelemizi ortaya koyarsak Rabbimizin neticeleri hayrımıza tebdil edeceğinden şüphe duymuyorum." diye konuştu.