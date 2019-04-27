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AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (1) - "Sayın Cumhurbaşkanımız vaktinin elverdiği ölçüde bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla teke tek görüşecek, heyetler halinde her bir ille ilgili olarak. Ayrıca artakalan kalan illerdeki belediye başkanlarıyla da bu görüşmeleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla illerdeki arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza kendi illerinin durumunu yansıtma imkanını bu şekilde bulabilecekler" - "Kendileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından geldikleri için, siyasi hayatında önemli bir yer teşkil ettiği için, buradaki tecrübelerini, belediyecilikle ilgili yaklaşımlarını ayrıntılı şekilde paylaşıyorlar. Türkiye'de hemen bütün illere defalarca gitmiştir, bu çerçevede de o illerde geçmişten bugüne gördüğü eksiklikleri paylaştığı gibi iyi yapılan şeylerin de altını çiziyor. Şu anda son derece dinamik şekilde süreci yürütüyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız vaktinin elverdiği ölçüde bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla teke tek görüşecek, heyetler halinde her bir ille ilgili olarak. Ayrıca artakalan illerdeki belediye başkanlarıyla da bu görüşmeleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla illerdeki arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza kendi illerinin durumunu yansıtma imkanını bu şekilde bulabilecekler." dedi.

Çelik, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ederken basın mensuplarına kampa ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kampın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladığını anımsatan Çelik, yerel seçimden çıkıldığı için bu kampın daha yoğun olarak belediye başkanlarıyla gerçekleştirildiğini, bu çerçevede Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından Türkiye genelinde yerel seçim dinamiklerinin nasıl algılandığı yönünde kapsamlı bir sunum ve değerlendirme yapıldığını belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın sunumunda da şehirlerin beklentilerine ilişkin kapsamlı analiz yapıldığını, illerin fotoğrafının bu açıdan da çekildiğini ifade eden Çelik, bu paylaşımlar neticesinde ortaya çıkan tablonun şehirlerle ilgili bundan sonra ortaya konulacak politikalar, vatandaşların taleplerine verilecek yanıtlarla ilgili resmin şekillenmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiğini, bunun içerisinde belediyelerle olan ilişkiler, belediyelerin çeşitli yerlerde görülen, istatistiklerle ortaya çıkan yaptıkları hatalar, kent hayatını doğrudan ilgilendiren uyuşturucuyla mücadele, deprem ve benzeri konularda beraberce neler yapılabileceğinin yer aldığını kaydetti. Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sunumunun devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin demokrasiyi yerelden inşa eden unsurlar olmasından dolayı iki açıdan bu çalışmalara büyük bir önem verdiğini aktaran Çelik, bunlardan birinin insan yönetimi ve hizmetlerin kaynak israfı olmaksızın etkili şekilde yürütülmesi, ikincisinin de kentlerin rant değil değer üretmesi olduğunu ifade etti.

İnsanların mutluluk katsayısını artıran, vatandaşla yerel yönetim arasındaki ilişkinin doğru kurulduğu yapılar olmasının önemine de işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız vaktinin elverdiği ölçüde bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla teke tek görüşecek, heyetler halinde her bir ille ilgili olarak. Ayrıca artakalan ildeki belediye başkanlarıyla da bu görüşmeleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla illerdeki arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza kendi illerinin durumunu yansıtma imkanını bu şekilde bulabilecekler. Kendileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından geldikleri için, siyasi hayatında önemli bir yer teşkil ettiği için, buradaki tecrübelerini, belediyecilikle ilgili yaklaşımlarını ayrıntılı şekilde paylaşıyorlar. Türkiye'de hemen bütün illere defalarca gitmiştir, bu çerçevede de o illerde geçmişten bugüne gördüğü eksiklikleri paylaştığı gibi iyi yapılan şeylerin de altını çiziyor. Şu anda son derece dinamik şekilde süreci yürütüyoruz."

Yarın da sunumlar yapılacağına, bunların da paylaşılacağına dikkati çeken Çelik, il ve ilçelerden gelen belediye başkanlarından seçim sürecini nasıl geçirdiklerini ve bundan sonrasına yönelik beklentilerini dinlediklerini kaydetti. Çelik, "Resmi program bittikten sonra bakanlarımız, tek tek irtibat numaraları vererek isteyen belediye başkanlarıyla görüşebilecekleri bir trafiği gece yarılarına kadar gerçekleştirecekler. Dolayısıyla demokrasinin ana hattı olan yerelden yukarıya doğru bu demokratik hattın işlemesi bakımından son derece verimli bir kamp programı uyguluyoruz." dedi.

(Sürecek)

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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