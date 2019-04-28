AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının çalışma alanları ve projeleri ile yeni şehircilik vizyonu çerçevesinde sunum yaptı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplantı, 31 Mart seçimlerinden sonra gerçekleştirilen ve AK Parti teşkilatları ile belediye başkanlarını bir araya getiren, seçim sonuçlarının değerlendirilerek yeni yol haritalarının belirlenmesi ve bu denli geniş katılımlı olması yönüyle ilk olma özelliği taşıyor.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının çalışma alanları ve projeleri ile yeni şehircilik vizyonu çerçevesinde bir sunum yaptı.

Toplantı, genel istişare ve değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

