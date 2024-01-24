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AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan iddiali açıklama: Anketlerde öndeyiz

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.01.2024 15:51 | Son Güncelleme:
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'daki seçim anketlerinde Mansur Yavaş'ın önünde olduğunu söyledi. Altınok, kazanması durumunda Ankara'nın 100 yılda aldığı hizmeti 5 yıl içerisinde alacağını söyledi.

AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan iddiali açıklama: Anketlerde öndeyiz

Turgut Altınok CNN TÜRK'te gündeme dair soruları cevapladı. Altınok, projelerinin hazır olduğunu ve kısa sürede tanıtımının gerçekleştirileceğini belirterek, "Ankara'yı raylı sistemle donatacağız" ifadelerini kullandı.

"PROJELERİMİZ HAZIR, 5 YILDA METRO AĞI YAPACAĞIZ"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ankara’da ciddi bir trafik problemi var. Soğukta vatandaşlarımız kuyruklarda bekliyor. Dün Ulaştırma Bakanımız ile çalışmalar yaptık. Ankara’ya beklentisi olan müjdeyi yakında vereceğiz. Ankara büyükşehirin ciddi bir bütçesi var. Ancak Ankara bunu yeterli değerlendirmedi.

Ankara’yı raylı sistemlerle donacağız biz söylediğimiz yaparız. 5 yılda ciddi metro ağı yapacağız. Kuyruklarda bekleme dönemini Ankara’da bitireceğiz. Yeni duraklar gelecek ısıtmalı ve soğutmalı. Projelerimiz hazır kısa zamanda tanıtım yapacağız. Keçiören'deki metro ağımızı da genişleteceğiz. Havaalanı metrosunun projesi hazır yakında açacağız. Derdimiz de sevdamız da Ankara. Birçok projemiz var. Laf değil, icraat yapmalıyız.

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"ANKETLERDE ÖNDEYİM"

Mansur Yavaş'tan önde çıktık anketlerde. Keçiören’de az bütçe ile yaptıklarımız Ankara için neler yapacağımızın teminatı. CHP'li vatandaşlar da bana oy vereceğini söylüyor.

Ankara sanal başkan Biz sokaklarda halkımızla birlikte olduk. Gönül, halk belediyeciliği yaptık. Halka dokunacaksınız. Ankara’nın her köşesinde Altınok olacak. Her ilçeyi gezeceğim. Ankara, 100 yılda aldığı hizmeti 5 yılda olacak.

Bütün Ankaralıların adayıyız. Ben eser ve hizmet adamıyım Ankara bunu görecek. Yine bütün Ankara’yı kucaklayacağız. Ankara layık olduğu hizmetleri alacak. Ankara’yı dünya başkenti yapacağız.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İŞ BİRLİĞİ OLACAK MI?

Görüşmeler sürüyor, bitmeden bir şey söyleyemem.

Projelerimiz hazır, kısa zamanda tanıtım yapacağız. Ankara'yı raylı sistemle donatacağız. Derdimiz de sevdamız da Ankara, Havaalanı metrosunun projesi hazır yakında açacağız. Önceliğimiz trafik sorunu ve kentsel dönüşüm olacak. Anketlerde Mansur Yavaş'ın önündeyim. Ben eser ve hizmet adamıyım, Ankara bunu görecek. Ankara sanal başkan istemiyor. Ankara 100 yılda aldığı hizmeti 5 yılda alacak."

(Cnn TÜRK)

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Ankara anket mansur turgut altinok
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