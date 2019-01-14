ARTVİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cumhur ittifakı bu anlamda son derece kıymetli bir birlikteliktir. Bunu kıskananlar, bu şekilde ittifak oluşturamayanlar var, asla bunlara prim vermeyin. Bu ittifak hedefler doğrultusunda çok doğrudur. Türkiye’nin geleceği açısından da ufuk açıcıdır." dedi. Yazıcı, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Artvin Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, Türk siyasi hayatında varoluş süreçleri itibarıyla mevcut partilere oranla çok özgün bir yeri olduğunu söyledi. AK Parti'nin duruşunun temelinde insan olduğunu, insanı gözetmeyen hiçbir faaliyetin de başarılı olma şansı bulunmadığına işaret eden Yazıcı, "Bu gerçekleri dikkate almak suretiyle AK Parti tüm icraatlarının temeline insanı yerleştirmiştir. AK Parti sadece milletten aldığı yetkiyle devraldığı şehirlerin yönetimiyle alakalı, çöpleri temizlemedi, akmayan suları akıtmadı. Hükümet ölçeğinde sosyal hayatı tarumar eden sorun olanları tasfiye etti." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, AK Parti iktidarında Türkiye’de her alanda değişim ve dönüşüm yaşandığına dikkati çekerek, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının geçen yıl 860 milyar dolara geldiğini, bu rakamın çok önemli olduğunu vurguladı. 15 Temmuz'un tarihin en alçak darbe teşebbüsü olduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti: "Milletin tankı, topu millete doğrultulmuş, 250 şehit vermişiz, 2 bin 193 gazimiz, Millet Meclisi başta olmak üzere Külliye millete ait uçaklarla, topla, tüfeklerle bombalanmış ve alçak bir darbeye maruz kalmışız. Bu sadece iktidarı değiştirmek değil, Türkiye'yi Suriye'nin yanı başında bir Suriye haline getirme girişimidir. Milletimiz darbeye göğsünü siper etti. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla daha da öz güvene kavuşarak akşam başlayan darbeyi sabah olmadan önledi. Tarihimizde iki darbe önlenmiştir. Birisi 2007, birisi 15 Temmuz 2016. İlkini AK Parti önlemiştir, ikincisini milletle birlikte Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde." -"Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 35'e indirdik" Yazıcı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarının Türkiye için hayati derecede önem taşıdığını belirterek, "Biz ülkeyi devraldığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri araç gereç bakımından yüzde 70 dışa bağımlıydı. İnsansız hava aracını İsrail’den alıyorduk. Bakım söz konusu olduğunda, yedek parça lazım olduğunda bunları gidermekte büyük zorluklarla karşılaşıyorduk. Kendi aracımızı ürettik. Helikopterimizi, piyade tüfeğimizi yaptık. Mühimmatımızı ve benzeri araç gereçleri imal etmek suretiyle savunma sanayisine kazandırdık, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 35'e indirdik." değerlendirmesinde bulundu.