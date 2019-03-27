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AK Parti Bakırköy Adayı Umur: Bakırköy’e çağdaş pazar alanları kazandıracağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Yeşilköy Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Bakırköy Adayı Umur: Bakırköy’e çağdaş pazar alanları kazandıracağız

İSTANBUL,(DHA) AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Yeşilköy Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Başkan adayı mur, “Bakırköy’e çağdaş pazar alanları kazandıracağız. Her bir pazarın altında da otopark olacak” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, sosyete pazarı olarak da bilinen Yeşilköy Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Umur, pazarda alışveriş yapan halkla sohbet ederek Bakırköy için çalıştıklarını ifade etti. Mehmet Umur, pazarda meyve tezgahına geçti ve müşterilere mandalina ikram etti.

“KADIN KARDEŞLERİMİZİN EL EMEĞİNİN SATILDIĞI ÇOK GÜZEL PAZARLAR YAPACAĞIZ”

Başkan Adayı Umur, Bakırköy için projelerinden bahsederek, “Şu anda Yeşilköy pazarındayız. Bakırköy’e çağdaş pazar alanları kazandıracağız. Her bir pazarın altında da otopark olacak. Ve şunu iddialı bir şekilde vaat ediyoruz. Bakırköy’e 10 bin araçlık otopark yapacağız. Bunu yaparken de tüm pazarların altında otopark olacak. Bizim çağdaş kadın kardeşlerimizin el emeğinin satıldığı çok güzel pazarlar yapacağız” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

AK Parti Bakırköy Adayı Umur: Bakırköy’e çağdaş pazar alanları kazandıracağız

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