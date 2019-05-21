AK Parti Bitlis milletvekilleri İstanbul’daki hemşehrileriyle buluştu

AK Parti Bitlis milletvekilleri ve Bitlis Belediye Başkanı, Bağcılar’da düzenlenen irfan programında İstanbul’da yaşayan hemşehrileriyle bir araya geldi. 23 Haziran seçimleri için destek isteyen AK Partili yöneticiler, “Biz Bitlis’te çok güzel bir seçim sonucu aldık. Çok çalıştık ve kum saatini tersine çevirdik, istiyoruz ki İstanbul’da da bu gerçekleştirilsin. İstanbul düşerse Bitlis’i kazanmamızın hiç önemi yok” dedi.

AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar, Vahit Kiler ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel gönül sofrasına konuk oldu. İftar sofrasının kurulduğu Fatih Mahallesi Pazar Caddesi’ne gelen konuklar, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ev sahipliğinde ilçe sakinlerini selamladıktan sonra masalarına oturup onlarla sohbet etti. Ezanın okunmasıyla da hep birlikte dualar edilip oruçlar açıldı.

İftardan sonra ise Çağırıcı, misafirlerini Ramazan etkinliklerinin gerçekleştiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda ağırladı. Çağırıcı’nın eşlik ettiği Kiler, Taşar ve Tanğlay, alanda kurulu olan farklı şehirlerin derneklerine ait stantları gezdi. Yoğun ilgi gören siyasiler, son olarak Bağcılar Bitlisliler Platformu standında mola verip çay içti.

“İstanbul rahat değilse biz Bitlis’te rahat olamayız”

Bitlisliler Gecesi’ne katılan AK Partili isimler, alanı dolduran coşkulu kalabalığa seslendi. Yöneticiler, yaklaşan 23 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapıp Bitlisli hemşehrilerinden destek istedi. Açılış konuşmasını yapan Taşar, “Bitlisli kardeşlerim İstanbul seçimi sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil Edirne’den Kars’a kadar Türkiye’de yaşayan ve bu davaya inanmış gönül vermiş her bireyin davasıdır. İstanbul rahat değilse biz Bitlis’te rahat olamayız. Çünkü İstanbul bizim ebedi ve ezeli başkentimizdir. İstanbul düşerse her taraf düşer. Ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı aşağı düşürmeye çalışanlara biz asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Binali Yıldırım başkanımıza vefa borcumuzu ödemek zorundayız”

Kiler ise “31 Mart’ta biz kaybetmedik birileri çaldı, gasp etti ve ne yazık ki böyle bir sonuç çıktı. Yol kazasıydı diyoruz ve bunu inşallah telafi edeceğiz. İster Bitlis’te yaşayın ister Türkiye’nin neresinde yaşarsanız yaşayın Binali Yıldırım’ın Bitlis üzerinde hakkı var. Bitlisliler olarak 23 Haziran’da Binali Yıldırım başkanımıza vefa borcumuzu ödemek zorundayız. Sadece şahsı için değil Türkiye’nin geleceği için de bunu yapmamız gerekiyor” dedi.

Bugün pembe tablolar çiziyor olabilirler ama bu onların gerçek yüzleri değil

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay da “Biz Bitlis’te çok güzel bir seçim sonucu aldık. Çok çalıştık ve kum saatini tersine çevirdik istiyoruz ki İstanbul’da da bu gerçekleştirilsin. İstanbul düşerse Bitlis’i kazanmamızın hiç önemi yok. Sizden rica ediyorum Fatih’in bu güzel şehrini birilerine teslim etmeyin. Çünkü onların geçmişte yaptıkları gelecekte yapacaklarının teminatıdır. Bugün pembe tablolar çiziyor olabilirler ama bu onların gerçek yüzleri değil” diye konuştu.

Çağırıcı ise şunları söyledi: “İstanbul’da bir seçim yaşadık. Büyükşehir seçimlerinde bir aksama meydana geldi. Bağcılar’daki tüm hemşehrilerimizin oylarına sahip çıkmak bizim için bir namus meselesi dedik. Seçim günü yaşadıklarımızın takipçisi olduk. Akla hayale gelmeyecek süreci bizlere yaşattılar ama İnşallah 23 Haziran’da hiçbir kimsenin oyunun alınıp başka bir yere götürülemeyeceği bir süreci yaşadığımızda tüm gerçekler ortaya çıkacak. Onun için görelim Rabbim neyler neylerse güzel eyler.”

Programa MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, MHP İlçe Başkanı Onur Yeşil, Bitlis Platformu Başkanı Selim Korkmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve İstanbul’da yaşayan Bitlisliler de katıldı.



