AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında aracıyla ilçe kapalı pazar yeri girişine gelen AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci, aracını otoparka çekti. Bir süre sonra Keçeci’nin araç içinde hareketsiz olarak durduğunu gören bir vatandaş durumu yolun karşısında bulunan itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri aracın yanına geldiklerinde Keçeci’nin hareketsiz olduğunu görerek durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrol sonucu Keçeci’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Davut Keçeci’nin cansız bedeni Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ve görevli memurlar tarafından araç içinden alınarak Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Keçeci’nin aracından ayrıldığı görülürken, araca döndüğü ise kameranın önünü kapatan tenteden dolayı görülmüyor.

(İHA)

