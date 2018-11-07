AK Parti'de istifa şoku!

Gerçekgündem'in haberine göre; Uzun süredir Beykoz’da seçim çalışmalarını sürdüren ve siyasetin tanınmış simalarından Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu ve Meclis Üyesi Yılmaz Özdemir bir istifa bildirisiyle AK Parti’den istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdular.

İstifa eden Kaşıtoğlu ve Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

17 yıldır pek çok kademesinde görev yaptığımız, en iyi şekilde temsil etmek için zaman mevhumu gözetmeksizin yol yürüdüğümüz Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 07/11/2018 tarihi itibarı ile istifa etmiş bulunmaktayız.

Bu bir tercihtir. Elbette üzgünüz. Lakin değişen şartlar her insana zaman zaman önemli kararlar almayı zorunlu hale getirir.

Muharrem Kaşıtoğlu ve Yılmaz Özdemir olarak durduğumuz nokta aynı noktadır. Dünyevi ve ahiri bakış açımızda en ufak bir değişim söz konusu değildir. Muhafazakar & Milliyetçi & Vatansever çizgimizde en ufak bir sapma yoktur.

Siyasetle uğraşan insanlar zaman zaman böyle kararlar almak durumunda kalırlar. Bu yaklaşımımız geçmişte pek çok siyasetçimizin başvurduğu yöntemlerden biridir.