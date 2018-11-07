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AK Parti'de istifa şoku!

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

AK Partili Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu ve Meclis Üyesi Yılmaz Özdemir istifa etti. Kaşıtoğlu ve Özdemir yaptıkları açıklamada, "Nasıl ki, mücadelesini uzun yıllar birbirlerinin devamı niteliğindeki Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde sürdürmüş olan Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları haklı sebeplerle yaklaşık 25 yıllık serüvenlerine nokta koymuş ve başka bir yolda yürümeye karar vermişse, bizim kararımıza da bu pencereden bakmak en doğrusudur." dedi

AK Parti'de istifa şoku!

Gerçekgündem'in haberine göre; Uzun süredir Beykoz’da seçim çalışmalarını sürdüren ve siyasetin tanınmış simalarından Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu ve Meclis Üyesi Yılmaz Özdemir bir istifa bildirisiyle AK Parti’den istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdular.

İstifa eden Kaşıtoğlu ve Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

17 yıldır pek çok kademesinde görev yaptığımız, en iyi şekilde temsil etmek için zaman mevhumu gözetmeksizin yol yürüdüğümüz Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 07/11/2018 tarihi itibarı ile istifa etmiş bulunmaktayız.

Bu bir tercihtir. Elbette üzgünüz. Lakin değişen şartlar her insana zaman zaman önemli kararlar almayı zorunlu hale getirir.

Muharrem Kaşıtoğlu ve Yılmaz Özdemir olarak durduğumuz nokta aynı noktadır. Dünyevi ve ahiri bakış açımızda en ufak bir değişim söz konusu değildir. Muhafazakar & Milliyetçi & Vatansever çizgimizde en ufak bir sapma yoktur.

Siyasetle uğraşan insanlar zaman zaman böyle kararlar almak durumunda kalırlar. Bu yaklaşımımız geçmişte pek çok siyasetçimizin başvurduğu yöntemlerden biridir.

Nasıl ki, mücadelesini uzun yıllar birbirlerinin devamı niteliğindeki Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde sürdürmüş olan Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları haklı sebeplerle yaklaşık 25 yıllık serüvenlerine nokta koymuş ve başka bir yolda yürümeye karar vermişse, bizim kararımıza da bu pencereden bakmak en doğrusudur.

Aslolan karakterden taviz vermemektir. Yolun isminin değişmesi kişinin değişmesi demek değildir ve geçmişte bunun örneği çoktur.

17 Yıllık bu serüvende bize güvenen, destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama özellikle teşkilatımızın tüm emekçilerine, ilçe başkanlarım Ahmet Batu’ya, Salim Kararmaz’a, Adem Sefer’e ve Mustafa Gürkan’a, belediye başkanlarım Muharrem Ergül ve Yücel Çelikbilek’e, il başkanlarım Mehmet Müezzinoğlu, Aziz Babuşçu ve Selim Temurci’ye hassetsen teşekkür ediyorum.

Sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapma konusunda bir an bile tereddüt etmediğimiz ve daima yanlarında olmaya gayret ettiğimiz bunun sonucunda (Elhamdulillah) aramızda kopmaz bir bağ oluşturduğumuz Beykoz halkımıza minnettarız.

Kararımızın Beykoz’a, güzel ülkemize, aziz milletimize ve şahsımıza hayırlar getirmesini Rabbimizden diliyoruz.

Saygılarımızla

Gazi Muharrem Kaşıtoğlu

Yılmaz Özdemir

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