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AK Parti'de milletvekili transferi gündeme gelebilir!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 07:38 | Son Güncelleme

MHP ile iplerin tamamen kopması durumunda AK Parti'de milletvekili transferinin gündeme gelebileceği iddia edildi. Kulis bilgilerine göre, Ankara'da MHP'nin muhalefetle işbirliği yaparak AK Parti'yi zorlama yoluna gidebileceği konuşuluyor.

AK Parti kulislerinde, Cumhur İttifakı'nın geleceğiyle ilgili birtakım değerlendirmeler yapılıyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, kulislerde şu detaylar ön plana çıkıyor:

AK Parti'de ‘yerel seçimde ittifak' istenmiyordu. MHP, İstanbul'da aday çıkarmayacağını açıklayarak, Manisa, Mersin ve Adana gibi illerde AK Parti'nin aday çıkarmayarak kendi adayına destek vermesi gibi bir beklenti içine girdi. Formül bulunması neredeyse imkansızdı. Bahçeli'nin yerel seçimde ittifaktan kendiliğinden vazgeçmesi partiyi rahatlattı.

SON DURUM: İTTİFAKIN SINIRLARI

MHP, herhangi bir istişarede bulunmadan AK Parti'nin sıcak bakmadığı af, yerel seçimde ittifak, emeklilikte yaşa takılanları gündeme getirerek zorlama politikası yürüttü. Gelinen son durum, ittifakın sınırlarının çizilmesi, MHP'nin her istediğini getiremeyeceğini anlaması ve iki partinin de ayrı tüzel kişilik olduğunun vurgulanması anlamında önemli bir gelişme oldu.

MHP, AK PARTİ'Yİ ZORLAMA YOLUNA GİDEBİLİR

Af ve yerel seçimde ittifak konularında bir görüş birliğine varılamamış olması, Cumhur İttifakı'nın devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. MHP, bundan sonra ya AK Parti ile istişare ederek bazı konuları gündeme getirebilir ya da TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda muhalefetle işbirliği yaparak AK Parti'yi zorlama yoluna gidebilir. AK Parti'nin istemediği bir yasa önerisinin komisyondan geçmesi için tüm muhalefet partilerinin birlikte hareket etmesi gerekiyor ki bu çok mümkün değil.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ

MHP ile iplerin tamamen atılması durumunda AK Parti'de milletvekili transferi gündeme gelebilir. AK Parti'nin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 291, muhalefetin ise toplam 305 milletvekili bulunuyor. 5 milletvekilinin AK Parti'ye geçmesinin yeterli olduğuna dikkat çekilirken, böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda AK Parti'nin vekil sayısı 301'e ulaşmasa bile muhalefetin toplam vekil sayısının 300'e düşeceğine işaret ediliyor.

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ak parti MHP cumhur ittifakı Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim

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