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AK Parti’deki kritik tarihler belli oldu! Aday başvuruları başlıyor…

08.11.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti’de merak edilen adaylar için ilk adım atılıyor. Yerel seçimler için adaylar başvuruları 9-17 Kasım arasında gerçekleştirecek. İşte detaylar…

AK Parti’deki kritik tarihler belli oldu! Aday başvuruları başlıyor…

AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı. Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi.

Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı. Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.

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