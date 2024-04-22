AK Parti'deki Kürt siyasetçilere eleştiri! Dikkat çeken sözler: Bunun yolu genel merkezi yenilemek

Tarihinde ilk kez ikinci parti durumuna düşen AK Parti'de hareketli günler artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sinyalini verdiği değişim tartışmaları siyasi arenada konuşulmaya devam ediyor. AK Parti için değişim çağrısı yapanlar arasına Gazeteci Mehmet Çek de katıldı.

Partideki Kürt kökenli siyasetçileri hedef alan Çek, "Güneydoğu`da kıyamet kopsa bir tek kesim hariç herkes konuşuyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'daki adanmışlığı bölgedeki siyasetçilerde göremediğini belirten Çek, genel merkezdeki değişimle bunun aşılabileceğini savundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Çek'in ifadeleri şu şekilde;

Dikkat edin;

Güneydoğu'da kıyamet kopsa bir tek kesim hariç herkes konuşuyor.

Kürtlerle ilgili her meselede -Diğer galaksiler bile devreye girse- bir tek kesim konuşmuyor.

AK Partinin Kürt siyasetçileri

AK Partiyi geçim kapısı yapmış milletvekilleri, il, ilçe başkanları... Bu arkadaşlar -prensip itibarıyla- Kürtlerle ilgili hiç bir konuda konuşmazlar.

Ta Irak`tan Barzaniciler filan bile konuşur. AK Partinin bu sözde Kürt siyasetçilerinden Gık çıkmaz.

Konuşacak yerleri ağrıyor olabilir mi? Sanmıyorum.

Konuştuklarında ise DEM i PKK yı ağızlarına, Kandil`i de asla karşıya almazlar. Gectigimiz yil bölgede 7 seçim konuşmasını dinledim bunların küresel ısınmaya bile degindiler bu konuya ı-ıh

Koca Hendekler faciasında bile susup, saklandılar. Çıkıp tek demeç vermiş bir AK Partili Kürt vekil göremezsiniz. Kürtleri örgütün zulmüyle baş başa bıraktılar.

Bir ihtimal kişisel istikbal arayışları içinde DEM/KANDİL`i de yedekte tutuyorlar.

Bir ihtimal örgütün şerrinden korkuyorlar. Fakat bu durumda insanların Madem yüreğiniz yetmeyecekti niçin bu makamlara talip oldunuz? deme hakları var.

Bir ihtimal siyasi hayatı sadece ekonomik istikbal için düşündüler. Dolayısıyla şimdilerde iktidar partisinin sırtından, teşkilat konforlu ticaret keyfi sürmek yetiyor kendilerine.

Bolca fotoğraflara gir, sabah şuradaydık, akşam burada idik, istişare ettik, katılım sağladıklar tamam.

İş, ihale takipleri de hiç kimse o tayfa kadar kovalamıyor tamam ama ya bölge siyaseti?

Erdoğan ın siyaset tarzını, Erdoğan daki adanmışlığı bölge siyasetçilerinde niçin göremiyoruz?

Fakat var, bölgede Erdoğan a inançla, imanla bağlı, Erdoğanlı Türkiye de kendini bulmuş yığınlar var. Keşke Erdoğan da artık yüzünü onlara dönse....

Bunun da yolu Genel Merkezi yenilemekten geçiyor. Zira bölgede bu kokuşmuşluğun mimarı onlar.





