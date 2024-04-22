HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'deki Kürt siyasetçilere eleştiri! Dikkat çeken sözler: Bunun yolu genel merkezi yenilemek

AK Parti'deki Kürt siyasetçilere eleştiri! Dikkat çeken sözler: Bunun yolu genel merkezi yenilemek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.04.2024 16:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarının ardından AK Parti'deki değişim senaryoları kamuoyunda sıkça yer almaya başladı. Gazeteci Mehmet Çek de AK Parti'deki Kürt siyasetçileri hedef alarak AK Parti'ye 'Genel merkezde değişim olmalı' vurgusu yaptı.

AK Parti'deki Kürt siyasetçilere eleştiri! Dikkat çeken sözler: Bunun yolu genel merkezi yenilemek

Tarihinde ilk kez ikinci parti durumuna düşen AK Parti'de hareketli günler artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sinyalini verdiği değişim tartışmaları siyasi arenada konuşulmaya devam ediyor. AK Parti için değişim çağrısı yapanlar arasına Gazeteci Mehmet Çek de katıldı.

Partideki Kürt kökenli siyasetçileri hedef alan Çek, "Güneydoğu`da kıyamet kopsa bir tek kesim hariç herkes konuşuyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'daki adanmışlığı bölgedeki siyasetçilerde göremediğini belirten Çek, genel merkezdeki değişimle bunun aşılabileceğini savundu.

ak-parti-aa-1896523_2

Sosyal medyadan açıklama yapan Çek'in ifadeleri şu şekilde;

Dikkat edin;

Güneydoğu'da kıyamet kopsa bir tek kesim hariç herkes konuşuyor.

Kürtlerle ilgili her meselede -Diğer galaksiler bile devreye girse- bir tek kesim konuşmuyor.

AK Partinin Kürt siyasetçileri

AK Partiyi geçim kapısı yapmış milletvekilleri, il, ilçe başkanları... Bu arkadaşlar -prensip itibarıyla- Kürtlerle ilgili hiç bir konuda konuşmazlar.

Ta Irak`tan Barzaniciler filan bile konuşur. AK Partinin bu sözde Kürt siyasetçilerinden Gık çıkmaz.

Konuşacak yerleri ağrıyor olabilir mi? Sanmıyorum.

Konuştuklarında ise DEMi PKKyı ağızlarına, Kandil`i de asla karşıya almazlar. Gectigimiz yil bölgede 7 seçim konuşmasını dinledim bunların küresel ısınmaya bile degindiler bu konuya ı-ıh

Koca Hendekler faciasında bile susup, saklandılar. Çıkıp tek demeç vermiş bir AK Partili Kürt vekil göremezsiniz. Kürtleri örgütün zulmüyle baş başa bıraktılar.

  • Bir ihtimal kişisel istikbal arayışları içinde DEM/KANDİL`i de yedekte tutuyorlar.

  • Bir ihtimal örgütün şerrinden korkuyorlar. Fakat bu durumda insanların Madem yüreğiniz yetmeyecekti niçin bu makamlara talip oldunuz? deme hakları var.

  • Bir ihtimal siyasi hayatı sadece ekonomik istikbal için düşündüler. Dolayısıyla şimdilerde iktidar partisinin sırtından, teşkilat konforlu ticaret keyfi sürmek yetiyor kendilerine.

Bolca fotoğraflara gir, sabah şuradaydık, akşam burada idik, istişare ettik, katılım sağladıklar tamam.
İş, ihale takipleri de hiç kimse o tayfa kadar kovalamıyor tamam ama ya bölge siyaseti?

Erdoğanın siyaset tarzını, Erdoğandaki adanmışlığı bölge siyasetçilerinde niçin göremiyoruz?

Fakat var, bölgede Erdoğana inançla, imanla bağlı, Erdoğanlı Türkiyede kendini bulmuş yığınlar var. Keşke Erdoğan da artık yüzünü onlara dönse....

Bunun da yolu Genel Merkezi yenilemekten geçiyor. Zira bölgede bu kokuşmuşluğun mimarı onlar.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faili meçhul cinayet 10 yıl sonra çözüldü! Katil en yakınları çıktıFaili meçhul cinayet 10 yıl sonra çözüldü! Katil en yakınları çıktı
Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdiDestici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi
İntikam siparişleri! O adreste oturan kişi konuştu 'Geç saate kadar sürdü'İntikam siparişleri! O adreste oturan kişi konuştu 'Geç saate kadar sürdü'
Anahtar Kelimeler:
ak parti güneydoğu
En Çok Okunan Haberler
IBAN'a para gönderirken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz

IBAN'a para gönderirken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz

Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi

Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi

Altın fiyatlarında kayıp yüzde 2’yi aştı!

Altın fiyatlarında kayıp yüzde 2’yi aştı!

Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Bölücü alçaklar...

Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Bölücü alçaklar...

İntikam siparişleri! O adreste oturan kişi konuştu 'Geç saate kadar sürdü'

İntikam siparişleri! O adreste oturan kişi konuştu 'Geç saate kadar sürdü'

Faili meçhul cinayet 10 yıl sonra çözüldü! Katil en yakınları çıktı

Faili meçhul cinayet 10 yıl sonra çözüldü! Katil en yakınları çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.