AK Parti'den '3 Kasım 2002' açıklaması! 'Millete verdiğimiz her sözü tuttuk'

AK Parti kesintisiz sürdürdüğü iktidarının 21. yılına girdi. 3 Kasım 2002 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde oyların yüzde 34,3'ünü alan AK Parti iktidarı devraldı. AK Partili isimlerden 3 Kasım tarihine ilişkin mesaj geldi.

"GELECEĞİ KUCAKLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sosyal medyadan AK Parti'nin iktidara gelişinin 21. yılına değinen Sözcü Ömer Çelik şunları kaydetti:

"3 Kasım 2002’de ülkemiz için yepyeni bir dönem açıldı. Demokrasi ve kalkınma yoluyla ülkemizin hak ettiği nice siyasi değişimlere ve eser siyasetlerine imza atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarımız milletimize verdiğimiz her sözü tuttu. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ediyoruz."

AK PARTİLİ DAĞ: İKTİDARI HER ZAMAN BİR EMANET OLARAK GÖRDÜK

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da partinin 21 yıldır iktidar olmasını değerlendirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir inançla çıktığımız bu yolda tam 21 senedir devletimize, milletimize hizmet etmenin gururunu, sevincini yaşıyoruz. AK Parti olarak daha ilk seçimden, bize devletin en ali makamını teslim eden milletimizin bu teveccühü karşısında iktidarı her zaman bir emanet olarak gördük ve bu bilinçle icraat siyasetimizi katlayarak ilerledik.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde girdiğimiz her seçimden alnımızın akıyla çıktık. Zira gücümüzü makamdan değil, milletimizden aldık. Çünkü biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda bizlerle yol yürüyen milletimize şükranlarımızı sunuyor, nice başarı ve zaferlere birlikte koşmayı yüce Rabbimden niyaz ediyorum."





