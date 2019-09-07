AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri: HDP'yi sıkıştırmayacaklar

"Adrese dikkat etmek gerekiyor. Diyarbakır'da başka bir yer mi yok. Dışarıda başka yere gitmiyor, onların binasına gidiyor, çünkü çocuğunu onların aldığını biliyor. Orada bir baba, 'Buradaydı, ikinci kattaydı, çocuğumu şu saatte aldınız' diyor. Bunların belediyelerine kayyum atandığı zaman, niçin kayyum atandığı sorusunun cevabını bu veriyor mu? Veriyor. Çünkü oradaki imkanları da bunlar için kullanıyorlardı. Organize bir yapı burası."

İnsanların da bunu bildiğini, başka yere değil HDP binasına gittiğini dile getiren Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Muş, insanların nereye gideceğini bildiğini, çünkü HDP'nin PKK'nın siyasi kolu olarak çalıştığını, ellerindeki imkanları terör örgütüne eleman sağlamak için kullandığını söyledi.

Annelerin, başka yere değil HDP binasının önüne gittiğine işaret eden Muş, "Hacer ana vardı, başka hiçbir yere gitmeyip, HDP binasının önüne gitti, 'çocuğumu verin' dedi. Çocuğunu getirmek zorunda kaldılar." diye konuştu.

"ÇÜNKÜ 'SEÇİMDE ORTAK HAREKET EDECEĞİZ' DİYOLAR"

Bugüne kadar bu konuda CHP'den tek ses çıkmadığını ifade eden Muş, "Her gün ahkam kesen CHP, her konuya yorumu olan CHP'nin sözcüleri ve yöneticileri tek kelime edemiyorlar. Niçin edemiyorlar; çünkü ortaklıklarına zarar gelir, konuşamazlar. Bu konuyla ilgili tek bir açıklama yapamayacaklar, tek kınama yapamayacaklar, HDP'yi sıkıştırmayacaklar. Çünkü 'seçimde ortak hareket edeceğiz, ortağımıza zarar gelmesin' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, 82 milyon vatandaşın hangisine sorulsa, HDP'nin PKK ile iç içe olduğunu söyleyeceğini, bu anaların da bunu söylediğini ve çocuklarını geri istediğini anlattı.

İstedikleri adresin de HDP olduğunu vurgulayan Muş, "Eğer HDP'nin PKK ile ilişkisi olmasa bu analar oraya gitmezdi." ifadesini kullandı.

Anaların, "Benim çocuğumu götürdünüz, geri getirin" dediğini anımsatan Muş, HDP ve PKK'nın, girift, iç içe girmiş, bir birinden ayrılmaz bir bütün olduğunu, elde edilen belediyelerin de bu amaç için kullanıldığını aktardı.