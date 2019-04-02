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AK Parti'den son dakika Ankara ve İstanbul kararı!

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı. Edinilen bilgiye göre, AK Parti, bugün saat 15:00'e kadar İstanbul'un 39 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edecek. AK Parti'nin bugün Ankara'daki 25 ilçeye de itiraz etmesi bekleniyor.

AK Parti'den son dakika Ankara ve İstanbul kararı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına, sonuçlar için itiraz etme süresinin bulunduğunu açıklamasının ardından AK Parti harekete geçti. AK Parti, İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında 31 Mart seçimlerinde kullanılan oyların sayımında usulsüzlükler yapıldığı iddiası ile sonuçlara itiraz edeceğini açıkladı. Öte yandan, AK Parti'nin Ankara'da da itiraza hazırlandığı öğrenildi.

YSK BAŞKANI GÜVEN'DEN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını belirtti. Dünden itibaren de itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin devam ettiğini aktaran Güven, ilçe ve il seçim kurullarının itiraz olması durumunda kararlarını vereceğini vurguladı.

Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresinin olduğunu hatırlatan Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek." diye konuştu.


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