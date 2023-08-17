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AK Parti'den 'yerel seçim' açıklaması: Kaybedilen belediyelere dikkat çekip, 'ortak adayı' vurguladı

17.08.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için partiler çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bir önceki seçimde kaybedilen iller için, "Bizden çıkan belediyeleri tekrar geri alma planları yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Seçimde Cumhur İttifakı'nın iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Şen, "Bazen tek başına girecektir partiler, bazen iş birliği yapıp beraber bir karar alıp, o karara göre aday belirleyeceğiz." dedi.

AK Parti'den 'yerel seçim' açıklaması: Kaybedilen belediyelere dikkat çekip, 'ortak adayı' vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, başta büyükşehirler olmak üzere kaybedilen belediyeleri geri alacaklarını belirterek, "İş birliklerimiz olacak; Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızla. Bazen tek başına girecektir partiler, bazen iş birliği yapıp beraber bir karar alıp, o karara göre aday belirleyeceğiz" dedi.

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SEÇİMDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Kırıkkale’de düzenlenen "2023 Şehir Buluşmaları" programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlere gireceklerini ifade eden Şen, başta büyükşehirler olmak üzere tüm belediyeleri alacaklarını söyledi.

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"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Yerel seçim çalışmalarının devam ettiğini anlatan Şen, "Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye’deki tüm belediyeleri alacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Geçen seçimde bizden giden belediyeler oldu. Onları geri alacağımızı düşünüyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Buna yeni belediyeler ekleyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak devam edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde iş birliği yapacaklarını ifade eden Şen, açıklamasında şunları kaydetti:

İş birliklerimiz olacak; Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızla. Bazen tek başına girecektir partiler, bazen iş birliği yapıp beraber bir karar alıp, o karara göre aday belirleyeceğiz. Bunları seçim sürecinde yakından takip edeceksiniz. Bizler bunlara çalışıyoruz. Sonrasında da inşallah hayırlı ve güzel sonuçları hep beraber yaşayacağız. Bizden çıkan belediyeleri tekrar geri alma planları yapıyoruz. Çalışacağız, halkımız bizi tercih edecek."

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"TÜRK MİLLETİNİN VERDİĞİ KARAR DOĞRUDUR"

Türk milletinin verdiği kararlarının doğru olduğunu savunan Şen, "Geçen sefer Türk milleti öyle tercih etti. Benden yana karar vermese de; verdiği karar doğrudur. Ondan hiç bir şüphemiz olmadı. Cumhurbaşkanım bunu sık sık söyler ’Aziz milletim’ diyerek, atıfta bulunur; Türk milletinin kararını yani milli iradeyi baş tacı yapar" ifadesini kullandı.

Kırıkkale’nin de Türk Savunma Sanayisinin üssü olma yolunda emin adımlarla devam ettiğinin altını çizen Şen, savunma sanayi üzerine yapılan çalışmaların önemli seviyeye geldiğini de sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, esnaf ziyaretlerinin ardından MKE Tesislerinde, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi. (İHA)


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ak parti yerel seçimler

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