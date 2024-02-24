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  4. AK Parti'den YRP'ye geçmişti! Başkan adayı Zeki Bilgin'in seçim kampanyasına saldırı

AK Parti'den YRP'ye geçmişti! Başkan adayı Zeki Bilgin'in seçim kampanyasına saldırı

24.02.2024 18:35
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Samsun’un Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar’ın bulunduğu araca saldırı düzenlendi. Aracın camı kırıldı, seçim pankartı kurşunlandı. Togar, “Bu ilçeyi kimsenin geçmişe döndürmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

AK Parti'den YRP'ye geçmişti! Başkan adayı Zeki Bilgin'in seçim kampanyasına saldırı

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den aday gösterilmemesinin ardından, Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) aday olan ve 2 dönemdir Tekkeköy Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hasan Togar’ın seçim kampanyasına saldırılar gerçekleştirildi.

SEÇİM PANKARTINA SİLAHLI SALDIRI!

Dün akşam Sanayi Mahallesi’nde bir asker eğlencesine katılan Başkan Togar’ın aracının arka camı yumruklanarak kırıldı. Bugün ise 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Yusuf Zeynüddin Caddesi üzerinde asılı olan seçim pankartına silahlı saldırı düzenlendi. Pankarta iki kurşun isabet etti. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından tahkikat başlatıldı. Saldırının şüphelisi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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"BU İLÇEYİ KİMSENİN GEÇMİŞE DÖNDÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Dün bir mahallemizde seçim arabamıza saldırı, yumruklama camını kırma, bugün bir pankartımıza silahlı kurşunlama saldırısı gerçekleşti. İşte tam da söylemeye çalıştığımız, izah etmeye çalıştığımız şey buydu. Bundan 10 yıl öncesine kadar herkesin suratı asık olduğu bir ilçeden, gergin bir ilçeden, kardeşlerin birbirleriyle konuşamadığı bir ilçeden, esnafların birbirleriyle konuşamadığı bir ilçeden, Samsun’un en huzurlu en mutlu insanlarının yaşadığı Tekkeköy ilçesine bir yolculuk yaşadık. Bütün söylemek istediğimiz de bu. Bu ilçeyi kimsenin geçmişe döndürmesine izin vermeyeceğiz. Biz 7’den 70’e 25 yıldır kucaklaştığımız insanlarımızla yine aynı sevgiyle aynı nezaketle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Buradan siyaset yaptıklarını iddia eden rakip partideki arkadaşlarımıza da yanlarındaki herkese sahip çıkmaya, onları sakinleştirmeye bu ilçeyi gergin bir atmosfere sokmamalarını rica ediyorum. Ama özelde ise bugün Samsun’un en çok göç alan ilçesinde en mutlu ilçesinde 7’den 70’e herkesi, ilçelerine ve evlatlarına sahip çıkmaya davet ediyorum” diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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