AK Parti Diyarbakır’da belediye başkan adaylarını açıkladı

AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki Diyarbakır belediye başkan adayları düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

AK Parti Diyarbakır belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe adayları eski İçişleri Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala tarafından açıklandı. Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonunda gerçekleşen aday tanıtım toplantısına, eski İçişleri Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın yanısıra, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla, 17 ilçenin belediye başkan adayları, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti MKYK üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala tarafından 17 ilçe ve büyükşehir belediye başkan adayları sırasıyla açıklanarak vatandaşlara tanıtıldı. Efkan Ala tarafından açıklanan listede, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Arslan, Çermik İlçe Belediye Başkan adayı Şehmuz Karamehmetoğlu, Çınar İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz, Çüngüş İlçe Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca, Dicle İlçe Belediye Başkan adayı Halit Aydın, Eğil İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Karakaş, Ergani İlçe Belediye Başkan adayı Abdulvahit Güversen, Hani İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Lale, Hazro İlçe Belediye Başkan adayı Kemal Mehmetoğlu, Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, Kocaköy İlçe Belediye Başkan adayı Eşref Türe, Kulp İlçe Belediye Başkan adayı Feyzullah Şimşek, Lice İlçe Belediye Başkan adayı Ethem Bahri Anlı, Silvan İlçe Belediye Başkan adayı İskan Cihangir, Sur İlçe Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk ve Yenişehir İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Cengiz yer aldı.

Aday toplantısında konuşma yapan AK Parti MKYK üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, kurulduğu günden bugüne kadar AK Parti’nin her kademesinde görev yapmış olan vatandaşlara yürekten teşekkür ettiğini belirterek Diyarbakır’da belediye başkanlığına aday olan adaylara da başarılar dilediğini söyledi. Ala, “Türkiye’yi hep beraber yeni hedeflere, taşıma konusundaki azmimizin artırılarak devam etmesini diliyorum. Vatandaşların sandıkta ortaya koydukları iradeyi, dağdaki teröristlere teslim edenlere fırsat vermesin Diyarbakırlılar. İradeyi ortaya koyduğunuz zaman, o sorumluluğu yöneticiler üstlendiği zaman, onu millete ve hizmete dönüştürmek boyunlarının borcudur. O irade namustur hiç kimseye teslim edilemez. Sandıktan gümbür gümbür, Türkiye’ye bu istiklali ve bu hizmet anlayışını ortaya koyacak iradeyi sahiplenecek, yönetim anlayışını tercih etmektir. Yeni yönetim anlayışıyla, Diyarbakırlıları buluşturmak konusunda ortaya koyacağınız çabalar için şimdiden teşekkür ediyoruz. Seçeceğiniz Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, bugüne kadar en saf en temiz en berrak anlayışla ortaya koydukları hizmetleri daha da geliştirerek Diyarbakır’a hizmet edeceklerdir. Diyarbakırlıların laik oldukları o hizmetleri almalarına elimizden geleni yapacağız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, ise Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmaktan ve vatandaşlarla bu kutlu yürüyüşte yer almaktan büyük onur duyduğunu aktardı. Atilla, "Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmaktan ve sizinle bu kutlu yürüyüşte yer almaktan büyük onur duyuyorum. Bu göreve bizi layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım, teşkilatım ve değerli Diyarbakırlı hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. Bugün bizim için Diyarbakır’da yeni bir tarihin başlangıcıdır. Bismillah deyip Diyarbakır’ımız için kutlu bir yürüyüşe başlıyoruz. İsmi açıklanacak aday kardeşlerimizle beraber omuz omuza vererek Diyarbakır’ı AK belediyecilik ile hak ettiği yere taşıyacağız. Değerli başkan adaylarımızla Diyarbakır’da büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Gece gündüz demeden, ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak 31 Mart seçimlerini kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Yıllardır ideolojik belediyecilik anlayışıyla yönetilen, hemşehrilerimize ve şehrimize bir arpa boyu yol aldırmayan siyasi zihniyetten şehrimizi ve hemşehrilerimizi insan odaklı ve vizyoner belediyecilik anlayışımızla kurtaracağız” diye konuştu.