AK Parti Gaziantep mitingi

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Gaziantep 100 yıl önce bu işgal etmeye gelenlere ağır bir Osmanlı tokadı vurmuştu. Bugün de aynı Gaziantep şamarı zillet ittifakına vuracak mı?" dedi.

Turhan, AK Parti'nin Gaziantep'teki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in tarihi bir kent olmasının yanı sıra önemli bir sanayi ve lezzet şehri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hizmet için çıktığı siyaset sahnesinde verdiği her sözü yerine getirdiğini ifade eden Turhan, "Gaziantep 100 yıl önce bu işgal etmeye gelenlere ağır bir Osmanlı tokadı vurmuştu. Bugün de aynı Gaziantep şamarı zillet ittifakına vuracak mı?" diye sordu.

Turhan, 31 Mart'ın "dünya liderinin" dünya mazlumları için başının daha dik olacağı bir seçim olacağına dikkati çekerek, "Gaziantep, 31 Mart'ta dünyanın zalimlerine karşı dünya mazlumlarının hamisi için başını dik tutacak mı?" diye sordu ve "Evet" yanıtını alınca, "Allah hepinizden razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.