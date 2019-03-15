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AK Parti Gaziantep mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Gaziantep 100 yıl önce bu işgal etmeye gelenlere ağır bir Osmanlı tokadı vurmuştu. Bugün de aynı Gaziantep şamarı zillet ittifakına vuracak mı?" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Bugün yine görüyoruz kimi dağlardan saldırıyor, kimisi kötülüklerin amiral gemisinden. Aslında bu saldırılar, bu memleketin bizzat kendisine. Fakat yine başaramayacaklar"

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Gaziantep 100 yıl önce bu işgal etmeye gelenlere ağır bir Osmanlı tokadı vurmuştu. Bugün de aynı Gaziantep şamarı zillet ittifakına vuracak mı?" dedi.

Turhan, AK Parti'nin Gaziantep'teki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in tarihi bir kent olmasının yanı sıra önemli bir sanayi ve lezzet şehri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hizmet için çıktığı siyaset sahnesinde verdiği her sözü yerine getirdiğini ifade eden Turhan, "Gaziantep 100 yıl önce bu işgal etmeye gelenlere ağır bir Osmanlı tokadı vurmuştu. Bugün de aynı Gaziantep şamarı zillet ittifakına vuracak mı?" diye sordu.

Turhan, 31 Mart'ın "dünya liderinin" dünya mazlumları için başının daha dik olacağı bir seçim olacağına dikkati çekerek, "Gaziantep, 31 Mart'ta dünyanın zalimlerine karşı dünya mazlumlarının hamisi için başını dik tutacak mı?" diye sordu ve "Evet" yanıtını alınca, "Allah hepinizden razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sizler dik durdunuz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de nice sorunların birlik ve beraberlik içerisinde geride bırakıldığını dile getirdi.

Huzurla yine bir arada olunduğunu dile getiren Kandemir, "Hep beraber görüyoruz, birileri algı operasyonları ve ekonomik saldırılarla geldiler ama bu millet fırsat vermedi. Sizler dik durdunuz, göğsünüzü siper ettiniz ve liderimize, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız." diye konuştu.

Kandemir, Türkiye düşmanlarının farklı şekillerde saldırılarını devam ettirdiğine işaret ederek, şöyle dedi:

"Bugün yine görüyoruz kimi dağlardan saldırıyor, kimisi kötülüklerin amiral gemisinden. Aslında bu saldırılar, bu memleketin bizzat kendisine. Fakat yine başaramayacaklar. İnşallah 31 Mart'ta Gazikent onlara bir mesaj verecek. Fatma Şahin ve Cumhur İttifakı'nın diğer adaylarının arkasında durarak, 'Huzurumuzu bozamayacaksınız, ne yaparsanız yapın sizler aramıza nifak sokamayacaksınız.' diyeceksiniz. Karanlıkta elele tutuşanlara, 31 Mart'ta Antep'ten selam göndereceğiz."

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