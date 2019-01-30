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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Bu coğrafyanın kilit taşı olan Türkiye”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin dünyadaki yerinin önemini vurgulayarak, tüm mazlum milletlerin umudu olduğunu söyledi.AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Burdur’daki İl ve İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin dünyadaki yerinin önemini vurgulayarak, tüm mazlum milletlerin umudu olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Burdur’daki İl ve İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Kurtulmuş, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, içinde bulunduğu coğrafyada kilit taşı konumunda olduğunu kaydetti.
Kurtulmuş, "Gün, safları sıklaştırma günüdür, aramızda varsa farklılıklar, onları birleştirme günüdür. Gün, dirliğimizi ve birliğimizi çok daha güçlü bir hale getirme günüdür. Türkiye dediğimiz bu coğrafya, atalarımızdan aldığımız mirasla birlikte çok şükür bugün yeniden ayağa kalkmış, Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye, dünyanın göz bebeği ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Özellikle, içinde bulunduğumuz coğrafya, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar, bu coğrafya dünya devletlerinin, dünya devlerinin at koşturduğu, kendi hesaplarını bir şekilde gerçekleştirmek için bölge halklarına bu bölgeyi zindan haline getirdiği bir hal almıştır. İşte, Ortadoğu’yu görüyorsunuz; Suriye paramparça bir hale geldi. Irak parçalandı, Yemen parçalandı, Libya parçalandı, Ortadoğu coğrafyasında Türkler, Türkmenler, Araplar, Kürtler, Yezidiler, Sunniler, Şiiler, hepsi büyük bir sıkıntının içerisinde. Bu coğrafyanın kilit taşı olan Türkiye” dedi.

“Tüm mazlum milletlerin gözünün içine baktığı ülke Türkiye’dir”
“Türkiye ayakta olursa, Türkiye güçlü olursa, bu coğrafyanın halkları da mutlu, mesut ve müreffeh bir şekilde yaşarlar” diyerek açıklamalarını sürdüren Kurtulmuş, "Türkiye, yeniden büyük bir ülke haline gelirse, bu coğrafyada hakkaniyet ve adalet yeniden tesis edilir. Bu coğrafyada insanlar, hangi etnik kökenden olursa olsun; başları dik, geleceğe ümitle bakar hale gelirler. İşte, sadece Türkiye değil, sadece bu coğrafyanın değil, tüm mazlum milletlerin gözünün içine baktığı ülke Türkiye’dir. Türkiye’nin güçlü olmasını istiyorlar. Türkiye’nin ayaklarının üstünde durmasını istiyorlar. Türkiye’nin önünün kesilmesini istemiyorlar” diye konuştu.

"Sabahlara kadar dua ettiler”
FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz 2016 yılındaki hain ve kanlı darbe girişiminde bulunduğu gecede İslamın son sancaktarı konumundaki Türkiye için geniş bir coğrafyada sabahlara kadar dua ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "15 Temmuz akşamında sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde insanlar sabahlara kadar dua etti. Sudan’ın başkenti Hartum’dan ta Orta Asya’nın içlerine, Makedonya’dan Yemen’e kadar geniş bir coğrafyada insanlar ellerini açtılar ve dua ettiler. ‘Ya Rabbi Türkiye’ye, İslam’ın sancaktarlığını yapan bu aziz millete zeval verme. Türkiye’de de Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağına taş değdirme, Türkiye’nin önünü kesmek isteyen bu hainlere fırsat verme’ diyerek, sabahlara kadar dua ettiler. Ta ki sabah namazına kadar. İstanbul’daki Boğaziçi Köprüsü’nde FETÖ’cü eşkıya halk tarafından derdest edilene kadar. Ben bunları hikaye olarak anlatmıyorum. Hartum’da resmi ziyarete gittiğimizde oradaki insanlardan dinledim. Bahreyn’deki, Makedonya’daki insanlar aynı şekilde sabahlara kadar dua ettiler. Yani, şunu söylemek istiyorum; sorumluluğumuz sadece kendimizden ibaret değil. Burdur’a karşı sorumluyuz, Türkiye’deki 81 milyon vatandaşımıza, aziz milletimize karşı sorumluyuz ama aynı zamanda bütün İslam Ümmeti’ne, bütün mazlum milletlere karşı sorumluyuz. Onun için Genel Başkanımız, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ’Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek dünyaya meydan okuyor. Dünyanın sahiplerine karşı, ‘Haddinizi bilin’ diyor, mazlumların yanında olduğun ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

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