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  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1.'si oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1.'si oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.06.2024 17:12
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LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da sosyal medya hesabından oğlunun LGS’de Türkiye 1.’si olduğunu duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1.'si oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı açıklamayla oğlunun LGS'de Türkiye 1.'si olduğunu paylaştı.

Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğlum Ahmet Âkif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

kkk


Express


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Fatma Betül Sayan Kaya lgs
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