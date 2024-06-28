AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1.'si oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı açıklamayla oğlunun LGS'de Türkiye 1.'si olduğunu paylaştı.

Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğlum Ahmet Âkif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.







