AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 'Anlamakta zorluk çekecekler'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bir paylaşım yaptı. "Devlet ile toplumun tüm kesimlerinin ne kadar güçlü bir bağa sahip olduğuna hep birlikte şahit olduk" diyen Dağ, "Kutlamayı tek tipçi, ideolojik propaganda faaliyetleri ve dayatmacı zihniyetin yansımaları olarak algılayanlar, elbette Cumhuriyeti ve bugünkü Türkiye manzarasını anlamakta zorluk çekecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ paylaşımında şunları ifade etti:

"Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılını memleketin dört bir köşesinde coşku ve heyecan içerisinde kutladık. Devlet ile toplumun tüm kesimlerinin ne kadar güçlü bir bağa sahip olduğuna hep birlikte şahit olduk.

Bu kutlamalar aslında 21 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden eser ve hizmet siyasetimizin ulaştığı çıtayı görmemize vesile oldu.

Ülkemizin müzmin muhalifleri ise bir haftadır kutlamalar üzerinden polemik yaratmaya ve konuyu güvenli alanları olan ideolojik çatışma noktasına çekmeye çalışmaktaydı.

Kutlamayı tek tipçi, ideolojik propaganda faaliyetleri ve dayatmacı zihniyetin yansımaları olarak algılayanlar, elbette Cumhuriyeti ve bugünkü Türkiye manzarasını anlamakta zorluk çekecektir. Çünkü onların zihninde Cumhuriyet herkese değil sadece kendilerine aittir.

Bu kesimlere en güzel cevabı bugün milletimiz bir kez daha vermiştir."

Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılını memleketin dört bir köşesinde coşku ve heyecan içerisinde kutladık. Devlet ile toplumun tüm kesimlerinin ne kadar güçlü bir bağa sahip olduğuna hep birlikte şahit olduk.



Bu kutlamalar aslında 21 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden eser ve… — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) October 29, 2023







