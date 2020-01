AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, canlı yayında soruları yanıtladı:

Toplumun yanlış kabul ettiği her şeyin kendileri için de yanlış olduğunu aktaran Kandemir, "Bir kişi eğer yolsuzluğa bulaşmışsa, bir kişi eğer toplum genel ahlakına uygun olmayan yanlışın içerisine bulaşmışsa, bir kişi eğer üstten bakar hale gelmişse... Bizim için, bizim temel ilkelerimiz ve değerlerimiz var. Bu ilke ve değerlerin dışarısında hareket eder hale gelmişse ya da bunlara bulaşmışsa burada biz bir dakika tereddüt etmeyiz. Bu büyük mücadeleyi birkaç kişinin kirletmesini müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kandemir, "Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı bize; hiç gözünün yaşına bakmayız, birisi yanlışa bulaşmışsa eğer, her türlü yanlışı kastedebiliriz. Hiç kuşkusuz, yani bize ulaştığı anda müdahale etmek boynumuzun borcu çünkü 2 milyon 200 bin pırıl pırıl, tertemiz gayret gösteren insanın emeğini lekeleriz." ifadesini kullandı.

Erkan Kandemir, 31 Mart seçimlerinde kaybeden teşkilatların değiştirilmesi konusuna yönelik bir soru üzerine, her seçimden dersler çıkardıklarını sonuç ne olursa olsun sandık sandık sonuçları tahlil ettiklerine dikkati çekti.

Kandemir, 27 Nisan e-muhtırası sonrası atılan her adımın vesayetin kademe kademe gerilemesine sebebiyet verdiğini dile getirdi.

- Libya'ya asker gönderilmesi

Libya Tezkeresine yönelik TBMM'de yapılan oylamayı hatırlatan Kandemir, bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir yandan HDP ile yan yana durmayın derken öte yandan her eyleminizde HDP ile yan yana duruyorsanız, eğer HDP ile yan yana durmama iradeniz varsa, İYİ Parti için söylüyorum, sadece tezkere oylamasında değil geriye dönüp bakalım her kritik pozisyon alışta her kritik dönemde Türkiye'nin çok önemli yani sadece ülke içi meselelerle ilgili de değil çok önemli meselelerinde nerede duruyorsanız o ittifakın içerisinde kendinizi tanımlıyorsunuzdur. Yani söylemdeki arayışlarınızdan çok bu kritik zamanlarda nerede durduğunuz son derece önemli."

Tezkerenin Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve açık bir şekilde toplum önünde tartışılıp paylaşıldığını anlatan Kandemir, "AK Parti'ye muhalif olmakla Türkiye'ye muhalif olmayı ayırmak lazım. Bazen muhalefet AK Parti'ye muhalif olmak adına Türkiye'ye muhalif hale geliyor." ifadesini kullandı.

Yeni teşkilatların seçiminde 31 Mart seçim sonuçlarının referans alınıp alınmayacağına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kandemir, "Fatura çıkarmak gibi bir yaklaşımı doğru bulmayız, burada bütün teşkilatlarımız ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler, gösteriyorlar. Bir de sadece seçim dönemindeki performansa ve seçim sonuçlarına bakarak da bir değerlendirme yapmamız sağlıklı olmaz. Biz bir sürece bakıyoruz." dedi.

Parti üyeleriyle ilgili önemli bir çalışma yaptıklarını, üyeleri siyaset yapım sürecinin bir parçası haline getirmek istediklerine dikkati çeken Erkan Kandemir, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettiklerini sözlerine ekledi.