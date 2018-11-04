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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan pazar yeri açılışına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2018 15:32 | Son Güncelleme

Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Alaçam ilçesinde yöresel ürün pazarının açılışını yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Alaçam ilçesinde yöresel ürünlerin satılacağı pazar yerinin açılışına katıldı.

Gökçeboğaz Mahallesi'ndeki yöresel ürünler pazarının açılışında konuşan Karaaslan, Alaçam'ın annesinin memleketi olduğunu belirtti.

Karaaslan, daha önce Gökçeboğaz Mahallesi'ni ziyaretinde, köy kahvesi olarak değerlendirilmiş, atıl vaziyetteki yapı ve alanı yeniden dizayn edecekleri sözünü verdiklerini anımsatarak, "Hamdolsun nasip oldu ve bugün bu açılış için buradayız. Burada 15 köyümüzden gelen ürünler satılacak. Evinde yaptığı reçelini nerede değerlendireceğini bilemeyen bir hanımefendinin reçeli burada yer bulacak. Çocuklarımız bir köy ekmeğinin kokusu ile tanışacak. Buradan gelip geçenler Alaçam'ın lezzetleri ile tanışacaklar." dedi.

Yapılan her yatırımın önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik hizmet üretmeyi. Biz biliyoruz ki o hizmetleri üretirken, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da açmakla bugün Alaçam Gökçeboğaz köyündeki yöresel ürünler pazarını açmak arasında bir yelpaze var. Her biri o bölgenin insanı için çok hayatidir, çok önemlidir. Hiçbirini öylesine yapamayız. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızdan böyle gördük. Her bir attığımız adım, her bir yenilik, her bir proje mutlaka bulunduğu yere değer katmalı. Bunun için Türkiye'de, hani diyoruz ya 'Türkiye'nin her bir metrekaresine hizmet götürdük' diye, işte bugün de buraya getirdiğimiz hizmetlerden sadece birinin açılışını yapıyoruz."

Vali Osman Kaymak da son yıllarda organik ürünlere olan ilginin arttığına işaret etti.

Samsun'un gelişen bir şehir olduğunu, ziyaretçi sayısının da arttığını belirten Vali Kaymak, "Samsun gerçekten büyük potansiyeli olan bir şehir. Tarım, turizm, sanayi potansiyeli olan, her gün gelişmekte olan ve bir önceki güne yenilikler ekleyen bir şehir.
Samsun'da oteller zinciri devamlı artıyor. İlimiz her geçen gün daha çok büyüyor. Samsun'a gelen misafirler Samsun'a özgü bir şeyler arıyorlar. Samsun'a gelen misafirler gördükleri bu ürünlerle İnşallah Samsun'u çok iyi bulmuş olacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Gökçeboğaz yöresel ürünler pazarı açıldı, stantlar gezilerek yöresel lezzetlerin tadına bakıldı.

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