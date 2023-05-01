HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Bu seçim başka seçimlere benzemiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Bu seçim başka seçimlere benzemiyor

01.05.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs'taki seçimlerin diğerlerine benzemediğini belirterek, "Bu seçimde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleri ile FETÖ meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Bu seçim başka seçimlere benzemiyor

Çeşitli programlara katılmak için Kırşehir'e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaretinin ardından Kırşehir Müzesi'nin açılışına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, işçi ve emekçilerin önemini anlatarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İktidarları döneminde 1 Mayıs'ın resmi tatil olduğuna değinen Yıldırım, açılışı yapılan müzenin Kırşehir'e yakıştığını belirtti.

Türklerin tarih sahnesinde önemli işlere imza attığını ve eserler kazandırdığını vurgulayan Yıldırım, "Türk milleti olarak da tarih boyunca 17 tane devlet kurmuşuz. 17'ncisi 100 yılını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Afrika'da insanlığın teminatıdır. Çünkü devletimizin başında memleket sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan vardır." ifadelerini kullandı.

Vali Buhara da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Antakya Müzesi'ndeki 1800'den fazla eserin, açılışı yapılan Kırşehir Müzesi'ne getirildiğini söyledi.

Yıldırım, açılışın ardından 8 milyon yıllık fosillerin de bulunduğu müzeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Yıldırım, bir süre partililerle sohbet etti.

SEÇİM BÜROSUNU ZİYARET ETTİ

Yıldırım, ardından Melikgazi Caddesi'ndeki AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, partililere "Kırşehir, 14 Mayıs'ta dağdaki teröristlere, okyanus ötesindeki FETÖ'cülere hak ettikleri cevabı verecek mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Cumhurbaşkanı seçecek mi?" diye sordu.

Ahi Evran'ın torunlarının "Türkiye Yüzyılı"nda tüm oyunları bozacağını aktaran Yıldırım, "14 Mayıs seçimleri, oyunu bozma seçimidir. Oylarımızla oyunu bozacağız, tamam mı?" dedi.

Seçime kısa süre kaldığını belirterek, partililerden çalışmalarını yoğunlaştırmasını isteyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çünkü bu seçim başka seçimlere benzemiyor. Bu seçim çok farklı bir seçim. Bu seçimde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleri ile FETÖ meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor. Hatırlayın. Millet İttifakı'nın adayı açıklanır açıklanmaz dağdakiler ve FETÖ başladılar beyanat vermeye. '14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edeceğiz, cezaevlerinin kapılarını kıracağız, Apo'yu çıkaracağız, Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz ve cumhuriyeti değiştireceğiz' diye."

Aynı şeyleri 2 yıl önce ABD başkanının da söylediğine dikkati çeken Yıldırım, "Darbe denedik olmadı, vesayet uyguladık olmadı, Erdoğan'ı artık seçimle indireceğiz, muhalefeti destekleyeceğiz ve Erdoğan'ı indireceğiz" sözlerini hatırlattı.

Yıldırım, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında, güçlü iktidar ve güçlü meclis için, Kırşehir'deki 2 milletvekili adayları için de destek istedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mitingde açılan o pankartı gördü! "Devletin saygınlığına gölge düşürür" deyip açıkladıMitingde açılan o pankartı gördü! "Devletin saygınlığına gölge düşürür" deyip açıkladı
Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'
Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Kurtulmuş taktıZafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Kurtulmuş taktı
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

CHP ve Memleket Partililer birbirine girdi!

CHP ve Memleket Partililer birbirine girdi!

Duvarlar patlatıldı, köşeye sıkıştı: İşte o kareler!

Duvarlar patlatıldı, köşeye sıkıştı: İşte o kareler!

İlginizi Çekebilir

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.