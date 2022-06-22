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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına ve asgari ücrete zam açıklaması!

22.06.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40'lara varan bir zam olabileceğini, asgari ücret için ise farklı seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Enerji fiyatları ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Döviz bazında baktığımızda Türkiye'de dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına ve asgari ücrete zam açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te merak edilen soruları yanıtlıyor. Kurtulmuş, temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacağını, asgari ücret için ise farklı seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Enerji fiyatlarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Döviz bazında baktığımızda Türkiye'de dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

"Temmuz ayında işçi emeklileri de dahil olmak üzere alım gücünü daha yukarı çıkaracak bir fiyat ayarlaması, yüzde 40'lara yakın bir dokunuş olacak.

Hayat pahalılığını azaltmak için eldeki bütün imkanları seferber ederek çalışıyoruz. Bu yaz aylarında rahatlamayı hissedeceğiz. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke oldu.

ENERJİ FİYATLARI

Enerji fiyatlarıyla ilgili döviz bazında baktığımızda Türkiye'de de arttı ama dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz. Ya petrolünüz, doğal gazınız olacak ya da paranız rezerv para olacak. Paranız rezerv para değil, petrol, doğal gaz gelirleriniz yok. Vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilemesin diye 165 milyar TL kamudan finanse etmişsiniz. Burada yapılabilecek olan şeyler maksimum şekilde yapıldı. Türkiye'de ekonomide yeni bir yönelişin olduğunun altını çizmek lazım.

Türkiye, 2013 yılından bu yana bir tercihte bulunmuştur. IMF programından ayrıldıktan sonra bir istikamete girdik. Üreten, istihdamı artıran, yatırımı teşvik eden, ihracatı arttıran bir Türkiye modeli.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROTAYA GİRMİŞ OLACAK'

Türkiye üretimde ve ihracatta bir ivme yakaladı. Mühim olan bunu kalıcı hale getirmek. Enflasyon ve dövizde oynaklık da giderildikten sonra Türkiye çok önemli bir rotaya girmiş olacak.

Alım gücü azalıyor, görüyoruz. Neler yapılması gerektiğini de biliyoruz. Bu zor süreçten inşallah çıkacağız.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM FORMÜLÜ NE?

Vatandaşın gündeminde ne varsa hükümetin masasındadır. Eldeki imkanlar çerçevesinde vatandaşın sorunlarını çözmek hükümetin vazifesidir. Asgari ücretle ilgili farklı seçenekler var. Bunlardan biri ile ilgili karar verilir ve uygulanır. Açıklama ilgili bakanlığa düşer.

EYT AÇIKLAMASI

EYT'de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem ama dediğim gibi bu konu da hükümetin masasında.

ERKEN SEÇİM OLUR MU?

AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın böyle bir gündemi yok. Siyasi geleneğimizde seçim popülizmi yapmak yok. İnşallah 2023'de seçimlere gideceğiz."

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seçim Numan Kurtulmuş

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