AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına zam açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te merak edilen soruları yanıtlıyor. Kurtulmuş, temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacağını söyledi. Enerji fiyatlarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Döviz bazında baktığımızda Türkiye'de dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

"Temmuz ayında işçi emeklileri de dahil olmak üzere alım gücünü daha yukarı çıkaracak bir fiyat ayarlaması, yüzde 40'lara yakın bir dokunuş olacak.

Hayat pahalılığını azaltmak için eldeki bütün imkanları seferber ederek çalışıyoruz. Bu yaz aylarında rahatlamayı hissedeceğiz. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke oldu.

ENERJİ FİYATLARI

Enerji fiyatlarıyla ilgili döviz bazında baktığımızda Türkiye'de de arttı ama dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz. Ya petrolünüz, doğal gazınız olacak ya da paranız rezerv para olacak. Paranız rezerv para değil, petrol, doğal gaz gelirleriniz yok. Vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilemesin diye 165 milyar TL kamudan finanse etmişsiniz. Burada yapılabilecek olan şeyler maksimum şekilde yapıldı. Türkiye'de ekonomide yeni bir yönelişin olduğunun altını çizmek lazım.

Türkiye, 2013 yılından bu yana bir tercihte bulunmuştur. IMF programından ayrıldıktan sonra bir istikamete girdik. Üreten, istihdamı artıran, yatırımı teşvik eden, ihracatı arttıran bir Türkiye modeli.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROTAYA GİRMİŞ OLACAK'

Türkiye üretimde ve ihracatta bir ivme yakaladı. Mühim olan bunu kalıcı hale getirmek. Enflasyon ve dövizde oynaklık da giderildikten sonra Türkiye çok önemli bir rotaya girmiş olacak."

