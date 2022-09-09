AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İzmir İktisat Kongresi binasının inşaatını inceledi:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İzmir İktisat Kongresi Binası"nın aslına uygun olarak önümüzdeki 17 Şubat'a kadar yapacaklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirakiyle 100. yılında İktisat Kongresini burada toplayacağız." dedi.

İzmir İktisat Kongresi tarihi binasının yeniden yapıldığı alanda incelemede bulunan Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, İzmir'in işgalinin Anadolu topraklarının işgali anlamına geldiğini kaydetti.

İzmir'in işgalinden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a giderek kurtuluş hareketini başlattığını aktaran Yıldırım, "19 Mayıs'ta başlayan İstiklal Mücadelesi nihayet 9 Eylül'de, son düşman artıklarının da temizlenmesiyle gerçekleşti. Zaferimizin 100. yılı kutlu olsun. Bazıları bu zaferi küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalışsa da 'barış günü' gibi tanımlamalar getirmeye çalışsa da İzmir'in kurtuluşu ülkemiz adına semboldür. Anadolu topraklarının Yunan palikaryasından ve İtilaf kuvvetlerinden tamamen temizlenmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

- "100. yılında İktisat Kongresi'ni burada toplayacağız"

Binali Yıldırım, cumhuriyetin 100. yılını da gelecek yıl ihya ve idrak edeceklerini belirterek, yüzyılın muhasebesini yapacaklarını, gelecek yüzyılın da hedeflerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Cumhuriyet kurulmadan önce genç cumhuriyetin iktisadi politikalarının İzmir'de belirlendiğinin altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu:

"İzmir'in kurtuluşundan hemen sonra çalışmalar Atatürk'ün talimatıyla Kazım Karabekir koordinesinde başlamış ve nihayet 17 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Birinci İktisat Kongresi tam şu arkamızda görülen incir tasnif ve depolama alanında gerçekleşmiştir. 3 bine yakın Anadolu'nun her tarafından gelen katılımcılar, delegeler, kamu - özel sektör iştirakiyle esasında Türkiye'nin bugünkü iktisadi politikalarının temeli burada atılmıştır. 100. yıla girerken burada bina falan yoktu. Niye yok? 1979'da dönemin belediye başkanı yıkmış. Biz iki bina şeklinde olan bu bölgeyi, aslına uygun olarak önümüzdeki 17 Şubat'a kadar en güzel şekilde yapacağız, hazırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirakiyle 100. yılında İktisat Kongresini burada toplayacağız."

Alandaki mülkiyet sorununun hak sahipleriyle dostane şekilde çözüldüğünü, 28 milyon liralık kamulaştırma gerçekleştiğini hatırlatan Yıldırım, "Geri kalan kısım 83 milyon lira civarında ihalesi yapıldı ve yükleniciye 19 Ağustos'ta yer teslimi yapıldı. Beş ay süresi var." dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de binanın 1979'da yıkıldığını, mülkiyetinin 14 Nisan'da kendilerine geçtiğini belirtti.

İncelemede Yıldırım'a AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu, Hasan Kalyoncu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de eşlik etti.

