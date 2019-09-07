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AK Parti Genel Sekreteri Şahin: İşçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, Ankara’yı sana dar ederiz 

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı olacağına ilişkin duyumlar aldıklarını söyleyerek, "Eğer işçi, emekçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz, karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: İşçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, Ankara’yı sana dar ederiz 

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı olacağına ilişkin duyumlar aldıklarını söyleyerek, "Eğer işçi, emekçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz, karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun" dedi.
AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısı, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda, kürsülerde, mikrofonların önünde hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacaklarını vaat ettiğini ve namus sözü verdiğini dile getirerek "Ancak bugün Türkiye'nin dört bir yanında CHP'li belediyelerde işçi kıyımları yaşanmaktadır. Bolu'da, Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da CHP'li belediye başkanları işçi kardeşlerimizi kapının önüne koymaktadır. İşten çıkardıkları işçilere de 'bankamatik çalışanı' yaftası vurarak bu zulümlerini kendilerince kamufle etmeye çalışmaktadırlar" dedi.
'KARŞINDA AK PARTİ TEŞKİLATLARINI BULURSUN'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de işçi çıkarma hazırlığında olduğunu ileri süren Şahin, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de benzer bir kıyım hazırlığı içerisinde olduğunu duyuyoruz, buna dair duyumlar alıyoruz, bu bilgiler kulağımıza geliyor. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyoruz; Sakın ha işçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynama, sakın ha emekçi kardeşlerimizin alın terini heba edecek adımlar atma, eğer işçi, emekçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz. Karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun. Asla böyle bir şeye teşebbüs etme" diye konuştu.
'FİTNEYE KAŞI SAFLARI SIKLAŞTIRMALIYIZ'
Partilerine zarar vermek isteyenlerin her zaman olduğunu ifade eden Şahin, milletin onlara gerekli cevabı verdiğini söyleyerek şunları kaydetti:
"Vefa bu kutlu davada emek sarf etmiş her bir dava arkadaşımızı baş tacı etmek, hiç birini unutmamaktır. Vefasızlık da Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK kadroları bu kutlu ve bir o kadar da meşakkatli yolda yalnız bırakmaktır. Bize zarar vermek isteyenler, hep siyaseten zarar görmüş ve kaybeden olmuşlardır. Bugün hemen hemen hiç biri hatırlanmamaktadır, esameleri unutulup gitmiştir. Bugüne kadar bu böyle olduğu gibi, bundan sonrakileri bekleyen de aynı akıbet olacaktır. Aramıza fitne sokmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız, saflarımızı sıklaştırmalı ve bu odaklara asla geçit vermemeliyiz."
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AK Parti Genel Sekreteri Şahin: İşçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, Ankara’yı sana dar ederiz

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