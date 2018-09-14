Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye çok yakında bu dalgayı aşacaktır. Ama fırsatçılık yapanları da fedakarlık yapanları da unutmayacaktır." dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının ilk yıllarının vesayetle mücadeleyle geçtiğini söyledi. "Ne terbiyesizliklerle ne ahlaksızlıklarla ne provokasyonlarla karşılaştık, hatırlayın ama hiç birinde yılmadık, hep üzerine üzerine gittik." diyen Erdoğan, bununla kalmadıklarını, milletin yıllardır birikmiş ne kadar sorunu varsa, hepsini birer birer çözdüklerini kaydetti. Başkan Erdoğan, şu anda Türkiye'nin Cerablus'ta, Afrin'de verdiği mücadelenin, terörle verdiği mücadelenin bilindiğini ifade ederek, "Türkiye bütün bu mücadelelerle nereye geldi, görüyorsunuz. Bizim bu terörle mücadeleden yılacak bir halimiz yok. Göreve geldiğimizde, yüzde 20 gibi savunma sanayinde veya silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, bugün yüzde 65 silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılar hale geldik. Bunlar durup dururken olmuyor, artık kendi kendine yeten Türkiye var, millet var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bu defa uluslararası alanda çeşitli engellemelerle, ayak oyunlarıyla karşı karşıya geldik. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir zaman başını eğdiremeyecekler. Başını yere eğdirmeden tüm bu sıkıntıları birer birer aşmayı nasıl başardıysak, bundan sonra da öyle başaracağız. AB zirvelerinden Davos hadisesine kadar, her yerde onurlu duruşumuzu ortaya koyduk. Unutmayın, müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış misalı bizi sandıkta ve sahada yenemeyenler, yıllardır kolları ve kanatları altında besledikleri terör örgütlerini, darbecileri, cuntacıları harekete geçirdiler. Milletimizle birlikte bu oyunu da gördük. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirerek her birinin üstesinden geldik. Son umutları 24 Haziran seçimleri idi, orada da beklediklerini bulamadılar. Neler yapmadılar? Her yerden saldırdılar ama yine beklediklerini alamadılar. Bunun üzerine milletimizin ekmeğine, yani ekonomimize göz dikecek kadar alçaldılar. Allah'ın izniyle biz bu oyunu da bozarız, mutlaka da bozacağız. Türkiye'yi dövizle, faizle, enflasyonla dize getirebileceklerini sananlar, bu milleti hiç tanımıyor demektir, bunu böyle bilelim arkadaşlar. Bu millet en zor zamanında, Çanakkale'de yedi düveli hallaç pamuğu gibi atmış, Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla tamamlamış bir millettir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine atfettiği şiirindeki, "Ah, o yirminci asır yok mu, o mahhluk-i asil, ne kadar gözdesi mevcud ise, hakkıyle sefil, kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına; döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz. Sonra o mel'undaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harab." dizelerini okudu. - "Kim yanımızda kim değil? Bunu görüyoruz" Erdoğan, "Bu dönemler, bize karşı karınlarındaki hayasızlığı dökenleri tespit etme yanında, halisane bir şekilde yanımızda olanları da görme imkanı bulduğumuz dönemlerdir. Kim yanımızda kim değil? Bunu görüyoruz." dedi. Bu dönemlerin; fırsatçılık, stokçuluk yapıp kendi ülkesine ve milletine ihanet edenler yanında, imkanları sonuna kadar zorlayıp üretime, yatırıma ve istihdama devam edenleri de tespit ettikleri dönemler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu dönemler ülkenin ve milletin çıkarlarını şahsi siyasi ve ekonomik çıkarlarının üzerinde tutanların, diğerlerinden ayrıştığı günlerdir. Bunları şimdi gayet iyi tanıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye çok yakında bu dalgayı aşacaktır ama fırsatçılık yapanları da fedakarlık yapanları da unutmayacaktır. AK Parti olarak bu zorlu dönemi aşmanın mücadelesini verirken, aynı zamanda 2019 mahalli seçimlerine de hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde milletimizden 5 yıllık bir yetki aldık. Mahalli seçimlerden de başarıyla çıkarak, 5 yıllık bir dönemde önümüzü gördüğümüzde, orta ve uzun vadeli projelerimize daha sıkı sarılma imkanı elde edeceğiz. Teşkilatlarımızın şimdiden tüm güçlerini ve zamanlarını, mahalli seçimler için seferber etmeye başlamaları gerekiyor." - "Karşılığı olan güçlü isimlerle seçimlere gireceğiz" Erdoğan, kongrelerin neredeyse büyük çoğunluğunu yeni yaptıklarını, şimdiden hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Mahalli seçimlerde de bütün oyunları bozmaları gerektiğini ve oradan çıkmaları gerektiğini ifade eden Erdoğan, "O bakımdan, karşılığı olan güçlü isimlerle bu seçimlere gireceğiz. Sırtını partiye dayayarak değil, önce 'benim karşılığım nedir...' Ardından da tabii ki partinin adayı dürüst olacak, ehliyet, liyakat sahibi olacak, tevazu ehli olacak. Toplumun içinde sevilen, takdir edilen isimler olacak. Bu isimlerle de beraber inşallah biz Mart 2019 yerel seçimlerine gireceğiz." dedi.