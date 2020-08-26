AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu koronavirüsü yendi

AK Parti'li Akbaşoğlu, 30 Haziran'da, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı.

'SAĞLIMIZA KAVUŞARAK TABURCU OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

27 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek, bugün taburcu edilen Akbaşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. AK Partili Akbaşoğlu, mesajında, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşallah" dedi.

Kaynak: DHA

