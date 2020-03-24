AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan ceza infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya hesabı üzerinden muhalefet partilerine götürülen ceza infaz düzenlemesinin taslak metnine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bostancı, "Hazırladığımız infaz taslağı adı üstünde sadece bir taslak. Tüm partilerin yaklaşımını görmek istediğiniz bir zemin. Nihai teklif, görüşmelerin ve son değerlendirmenin ardından belli olacak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır, sürece zarar vericidir" ifadelerini kullandı.

Hazırladığımız infaz taslağı adi üstünde sadece bir taslak. Tüm partilerin yaklaşımını görmek istediğiniz bir zemin. Nihai teklif görüşmelerin ve son değerlendirmenin ardından belli olacak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır, sürece zarar vericidir. — Naci Bostancı (@nacibostanci) March 24, 2020



