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AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...

05.10.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatırken kurduğu cümleler gündem olmuştu. AK Parti Grup Toplantısı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Nebati'nin konuşmasında kullandığı cümleye atıfta bulunarak bir not yazdı. Varank'ın Nebati'ye ilettiği not sonrası iki bakan arasında gülüşmeler yaşandı. Ardından Bakan Nebati de bir not yazdı ve Bakan Varank okuduğu notu cebine koydu.

AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlattığı toplantıda kurduğu cümleler günlerce konuşulmuştu. Bakan Nebati, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi gibi alanların etkisi ile daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

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BAKAN VARANK YAZILAN NOTU CEBİNE KOYDU

Fox Ana Haber'de yer alan habere göre AK Parti Grup Toplantısı'nda da bakanlar arasında gündem Bakan Nebati'nin konuşmasıydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Nebati'ye "Epistemolojik duruşunuz var" yazılı bir not iletti. Notu okuyan Bakan Nebati, Varank'a bir cevap yazdı. Notu okuyan Varank, Bakan Nebati'nin gönderdiği kağıdı cebine koydu. O anlar bakanlar arasında gülüşmelere neden oldu.

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AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazeteciler Bakan Nebati'ye konuşmasında kullandığı cümlelerle ilgili soru sordu. "Bir açıklama yapmak ister misiniz? Heterodoks, epistemolojik..." sorusunun ardından bir an duraksayan Bakan Nebati, "Hayır, nöroklasik şeyler vardı. Bu nero iktisadi ile ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman. Ne yapayım? Nöro iktisat diye bir şey yok diyorlarsa ben ne yapayım?" cevabını verdi.

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