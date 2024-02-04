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AK Parti, HDP, CHP ve yeniden AK Parti... Aşiret lideri İskender Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi! Rozetlerini Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş takmıştı

04.02.2024 09:09 | Son Güncelleme:
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Van'ın Ertuş aşiretinin lideri İskender Ertuş'un 22 yıldaki parti değişimleri gündem oldu. 2002’de AK Parti’ye, 2015’te HDP’ye 2016’da yeniden AK Parti’ye, 2022’de CHP’ye, 2024’te bir kez daha AK Parti’ye geçti. Ertuş'un bugüne kadarki parti rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın takmış olması da dikkat çekti.

AK Parti, HDP, CHP ve yeniden AK Parti... Aşiret lideri İskender Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi! Rozetlerini Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş takmıştı

Türk siyasetinde siyasi transferler her zaman dikkat çekse de Van'ın köklü ailelerinden Ertuş aşiretinin lideri İskender Ertuş’un 22 yıllık siyaset hayatı, görenleri şaşırtıyor. Sözcü'de yer alan habere göre 22 yılda 5 kez parti değiştire Ertuş'un siyasi kariyeri ve aldığı kararlar şöyle;

- 1989-2002: Süleyman Demirel ve Tansu Çiller’in DYP Genel Başkanlığı döneminde 3 dönem Van Başkale Belediye Başkanlığı yapan İskender Ertuş, 2002’de yeni kurulan AK Parti’ye katıldı.

- 2015: AK Parti hükümetinin çözüm sürecini başlattığı dönem, İskender Ertuş HDP’nin yolunu tuttu. Dönemin HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ertuş’un yakasına parti rozetini taktı. Ertuş, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP’ye milletvekilliği aday adayı başvurusu yaptı ama olmadı.

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AK Parti’den HDP’ye geçen İskender Ertuş’un rozetini Selahattin Demirtaş taktı.

- 2016: 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından HDP’den ayrılarak AK Parti’ye döndü. Parti rozetini de bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. 24 Haziran 2018’deki erken seçimlerde Van Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Ertuş, listeye giremedi.

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HDP’den AK Parti’ye dönen İskender Ertuş’un rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

- 2022: Ertuş bu kez rotasını CHP’ye çevirdi. CHP’den Van milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yapan Ertuş, yine listede yer bulamadı.

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AK Parti’den CHP’ye transfer olan İskender Ertuş’un rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

- 2024: AK Parti Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan, Ertuş’un AK Parti’ye üçüncü kez döndüğünü sosyal medyadan duyurdu. Ertuş, AK Parti’ye 1840 üye ile beraber katıldı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Van aşiret
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