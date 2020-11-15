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  4. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş koronavirüse yakalandı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş koronavirüse yakalandı

15.11.2020 20:37 | Son Güncelleme:
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AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş koronavirüse yakalandı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ellibeş'in eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle temaslı olarak yaklaşık bir haftadır izole şekilde evinde istirahat ettiği, bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Kasım'da gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresine katılamadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş'in yaklaşık bir haftadır izole şekilde evinde istirahati devam ederken testleri düzenli şekilde yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan testleri negatif seyrederken bugün yapılan son testi maalesef pozitif olarak çıkmıştır. İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ile eşi Feriha Hanım’ın sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirtmek isteriz. Ancak tüm Kovid-19 virüsü bulaşan vatandaşlarımız gibi tedavi süreci başlamıştır. Bu süreçte yönetim kurulumuz öncülüğünde teşkilat çalışmalarımız aksamadan devam edecektir. İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ve bütün Kovid-19 tedavisi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diler, sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özveri için teşekkür ederiz."

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