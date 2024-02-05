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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2024 17:47 | Son Güncelleme:
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kabaktepe paylaşımında "Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet yapmak hangi bilimin konusudur?" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken siyasetin gündemi de hareketlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı açıklamayla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Kabaktepe paylaşımında şunları ifade etti:

"Hiçbir zaman İstanbul’u gündemlerine almayıp, sadece siyasi kariyerlerine basamak olarak gören misafir başkan, her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor!

Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP’li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor.

Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet yapmak hangi bilimin konusudur?"


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Ekrem İmamoğlu Osman Nuri Kabaktepe ak parti
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