AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’ten İBB’ye eleştiri! "İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak..."

Sosyal medya hebası Twitter’dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB’nin kar yağışı için yeterli önlemi almadığını belirterek tepki gösterdi.

İstanbul'un algı, kurgu ile yönetilemeyeceğinin, uzaktan kumandayla idare edilemeyeceğinin bugün görüldüğünü belirten Kabaktepe, "İBB yönetiminin çöküş öyküsüne şahitlik ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, bu aziz şehre kar ilk defa yağmıyor. Daha önce de benzer hava muhalefetini gördü İstanbul. Ama ilk defa bu kadar aciz, bu kadar çaresiz kaldı." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, meteorolojinin günler öncesinden saat vererek, ısrarlı uyarılarına rağmen bu mağduriyetin yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İBB yönetimi tarafından, gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmaması neticesinde kadın, erkek, çocuk, yaşlı yüz binlerce vatandaşımız yollarda perişan kaldı. Bütün bu sorumsuzluk ve vurdumduymazlık yetmezmiş gibi sırf yaşananlara itiraz ettiler, seslerini çıkardılar diye İstanbullular trol ilan edildi. Yaşananlar CHP'li İBB yönetiminin şehre hizmet diye bir derdinin olmadığını, aksine başka hesaplar peşinde koştuğunu bir kez daha göstermiştir. Sayın İBB yöneticilerine, İBB Başkanına buradan soruyorum, tuzlamanız gereken yolları tuzlamaktan sizleri alıkoyan nedir? Yolda kalan vatandaşlarımıza bir tas çorba, bir bardak su vermekten sizi alıkoyan nedir? Küremeniz gereken karları, küremekten sizi alıkoyan nedir? Beceriksizliğiniz ve yönetim zaafınız nedeniyle trafikte kalan yüz binlerce vatandaşımıza hakaret etme haddini ve hakkını kimden alıyorsunuz. Biliniz ki, İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz."

AA



