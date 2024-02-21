HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısının öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısının öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi

21.02.2024 19:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmek isterken AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ya çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şahsın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısının öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi

Beyoğlu İmrahor Caddesi’nde 10 Şubat akşamı yolun karşısına geçmek isteyen AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, Murat T. kontrolündeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Murat T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Murat T., “Araçtaki hızım 60-70 kilometre arasındaydı. Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza anında alkollü değildim. Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Murat T. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şahıs önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime gireceklerCHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime girecekler
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi belli oldu!Türkiye'nin Washington Büyükelçisi belli oldu!
Trabzon açıklarında şüpheli tekne alarmı! SAS'lar imha etti, Valilik'ten açıklamaTrabzon açıklarında şüpheli tekne alarmı! SAS'lar imha etti, Valilik'ten açıklama
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu ak parti
En Çok Okunan Haberler
Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

TFF'nin Süper Kupa maçının tarihini açıklamasının ardından ilginç bir detay ortaya çıktı!

TFF'nin Süper Kupa maçının tarihini açıklamasının ardından ilginç bir detay ortaya çıktı!

O ilçede hesaplar değişti! "CHP, DEM Parti'yi ikna edemezse kaybedebilir"

O ilçede hesaplar değişti! "CHP, DEM Parti'yi ikna edemezse kaybedebilir"

Trabzon açıklarında şüpheli tekne alarmı! SAS'lar imha etti, Valilik'ten açıklama

Trabzon açıklarında şüpheli tekne alarmı! SAS'lar imha etti, Valilik'ten açıklama

Hikayesi tüyler ürpertti! 20 Şubat 2024'te bir kez daha öldü

Hikayesi tüyler ürpertti! 20 Şubat 2024'te bir kez daha öldü

Sapık muhtar! Konya'da 'swinger' partileri: 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı

Sapık muhtar! Konya'da 'swinger' partileri: 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.