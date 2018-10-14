AK Parti İstanbul, seçim startını Sapanca'da verdi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Adaylarımızın tevazu sahibi, alçak gönüllü, samimi, adil, çalışkan ve liyakat sahibi olmasına özen gösteriyoruz." dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 14. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sapanca’da gerçekleştiriliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'un Türkiye siyasetinin bir özeti olduğunu aktardı. Son seçimlerde AK Parti İstanbul teşkilatının bütün kademeleriyle yürekten bir çalışma yaptığını gördüklerini aktaran Kurtulmuş, "Bizim teşkilat mensuplarımızın en temel özelliklerinden birisi, bire bir halkımızın gönlüne dokunabilme becerisidir. Bizim beşeri planda yegane gücümüz milletimizdir. Bizim vazifemiz de bu gücü harekete geçirmektir.” dedi.

AK Parti’nin yerli ve milli bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "AK Parti sadece Türkiye’nin değil, dünyanın partisidir, AK Parti bir medeniyet partisidir. Biz kökü içeride olan bir siyasi hareketiz. AK Parti reformcu bir siyasi harekettir. En önemli reformlarımızın başında Türkiye’nin yeni sisteme geçmesi ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yeni sistemin ilk Başkan’ı olması gelmektedir. AK Parti kalkınmayı amaçlar. Biz, halka güvenen bir siyasi hareketiz." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, 2019 Yerel Seçimleri ile ilgili olarak da "Adaylarımızın tevazu sahibi, alçak gönüllü, samimi, adil, çalışkan ve liyakat sahibi olmasına özen gösteriyoruz. Milletin değer verdiği, kimsenin adayı değil milletin adayı olmalarına dikkat ediyoruz." şeklinde konuştu. - "Birlikte başaracağız" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise İstanbul teşkilatlarının ne kadar başarılı olduğunu, 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha gördüklerini belirterek, "Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bu seçimlerde çıtanın daha da yukarıda olmasını arzu ediyoruz. İstanbul’un seçimlerdeki önemi ortada, dolayısıyla bu konuda daha da gayretli olmamız gerekiyor. Ben bu konuda teşkilat mensuplarımıza güveniyorum. Hep birlikte başaracağız inşallah.” diye konuştu.

-İl Başkanı Şenocak AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da 9 Şubat'ta görevi devraldıktan sonra yaşanan süreç konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Gece gündüz çalışılarak ciddi bir yenilenme ve değişim süreci, akabinde de başarılı bir seçim süreci yaşandığını ifade eden Şenocak, "Bu süreçte partimizin kuruluşundan itibaren emek veren her kademedeki tecrübeli teşkilat mensuplarından istifade ettik. Bunun sonucunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin ilk Başkan’ı yaptık." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediği hedefler doğrultusunda seçimlerden sonra da gece gündüz çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Şenocak, şunları söyledi: "Bu kapsamda mahalle başkanlıklarında ve mahalle yönetimlerinde de bir değişim ve yenilenme başlattık. Böylece yeni bir farkındalık oluşturarak, daha fazla seçmene ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çalışma ile birlikte 39 ilçemizde irtibat noktalarımızı açacağız. Her kademeden teşkilat mensupları bu irtibat noktalarında vatandaşlarla birlikte olacak. Yeni dönemde sandık esaslı olarak çalışacağız ve bu irtibat noktalarındaki buluşma ve bütünleşmelerle bütün İstanbullulara ulaşacağız."