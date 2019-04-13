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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 13:04 | Son Güncelleme

Şengül: - "Kimseye kırgın değilim, kimseden bir şey de beklemiyorum. Alkış da beklemiyorum, başarı varsa başarı herkesin olsun, başarısızlık benim olsun"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifasını açıklayarak, "Kimseye kırgın değilim, kimseden birşey de beklemiyorum. Alkış da beklemiyorum." dedi.

Şengül, İzmir AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçimin ardından gittiği Ankara'da görüşme ve değerlendirmeler sonucunda bir karar aldıklarını, bu kararı paylaşmak için açıklama yaptığını belirtti.

Kurulduğu günden bu yana teşkilatın her kademesinde görev aldığını 14 aydır da partisinin İzmir il başkanı görevinde bulunduğunu dile getiren Şengül, hiçbir kişisel hırs ve beklenti olmadan başarı için mücadele ettiğini vurguladı.

- "Yüzde 50'yi geçmek gerekiyor"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin nasıl bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Şengül, "Daha önce 7 olan belediye sayımız 4'e düştü. Bu son seçimde yüzde 36'yla aldığımız belediyemizi yüzde 46'ya çıkmamıza rağmen kaybettik. Sistem öyle bir hale geldi ki yüzde 50'yi geçmemiz gerekiyor. O yüzden de eski neticeyi sağlayamadık. İlişkilerimizi yürütürken samimiyetle, herkesin dertleriyle dertlenirken yardımcı olmaya ulaşmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimseye kırgın değilim, kimseden bir şey de beklemiyorum. Alkış da beklemiyorum." diyen Şengül, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada bizle ilgili olumlu düşünceleri olan arkadaşlar var. Teşekkür ediyorum. Kendine göre eleştiri yapan arkadaşlar da var. Onları da kendileriyle baş başa bırakıyorum. Kimseye de kızmıyorum. Allah çıktığımız yolda bizi mahcup etmesin. Bu süreç içerisinde beraber olduğum arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum."

- "Başarısızlık benim olsun"

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şengül, bir soru üzerine şunları söyledi:

"Hep söylediğim bir şey vardır. İzmir'le ilgili başarı varsa başarı herkesin olsun, başarısızlık benim olsun. Bunu laf olarak söylememiştim. İzmir başarılıdır, başarısızdır ona göre istifa etti, etmedi bunu sorgulamıyorum. Benim kafamda böyle bir şey vardı. Çok zor bir süreçte görev yaptık. Siyasette herkesin kendine göre belli hesabı olabilir. Allah'ın da hesabı var. Başarısızlık varsa ben kendi adıma görevimi yaptım. Tek başımaysa başarısızlık sorun yok. Herkes görevine devam eder. Sadece bana ait değilse devamı gelir. İzmir'le ilgili başarı başarısızlık nereden baktığınıza bağlı. Biz ciddi bir oy artışı sağladık. Tek başına Aydın Şengül almadı. Süreç içerisinde bizim bir sorunumuz olmadı."

Şengül, artık aktif siyaset içinde yer almak istemediğini vurgulayarak, "Dinleneceğiz. Özel iş hayatıma döneceğim. Aktif siyaset istemiyorum. Teklif edilse de affımı isteyeceğim. Genel merkeze ya da başkanımıza kırgınlığımdan değil, onlarla siyaset yapmaktan onur ve gurur duydum." ifadelerini kullandı.

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basın toplantısı istifa yerel seçim

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