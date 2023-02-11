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AK Parti'li Elitaş: TBMM çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık

11.02.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

AK Parti'li Elitaş: TBMM çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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